A Toñi Moreno le gusta Laura Escanes

El publicista visitó este domingo al programa Viva la vida para presentar la nueva temporada de Chester. Durante su intervención, el también presentador habló de su relación con Laura Escanes (21), con quien se casó hace unos meses y de quien se declara absolutamente enamorado.

A juzgar por las palabras de Toñi Moreno, parece que la periodista también ha caído rendida ante los encantos de la joven influencer.

Según publica Informalia, a lo largo de su romance, Risto Mejide (42) y Laura se caracterizan por ser dos personas que comparten su amor con sus seguidores de forma pública, algo que Toñi valoró:

"Yo entiendo que os amáis, que los dos lo decís... Me encanta de los enamorados eso", decía la presentadora, a lo que Mejide respondía:

"Nos han criticado mucho por decirlo alto y claro. Yo siempre digo que si te tienen que criticar por algo, que sea por ser feliz".

Fue entonces cuando Moreno reconocía que Escanes la gusta: "Te voy a decir una cosa, yo también me enamoraría de su cara", señalaba, encontrando respuesta en la figura de Risto:

"Bueno es que... Bueno, te iba a decir una cosa pero luego igual duermo en el sofá", declaraba antes de asegurar que "es mucho más bella por dentro, mucho más".

La presentadora también aludió a las críticas que reciben por la diferencia de edad existente entre ambos, ataques que provienen de personas que se preguntan qué le puede aportar Laura a él, "con la experiencia y el bagaje que tiene". Risto contestaba con rotundidad: "¿Eso no es muy machista? Pensar que una persona por tener poco bagaje o poca experiencia, puede aportarle poco a una persona. A mí me parece que es terrible, en este país que hemos sido tan modernos para aprobar el matrimonio homosexual, no mirar mal a la gente de diferente raza. A mí me escriben unos dramas... Yo soy feliz y al que no le guste, que le bombeen. Pero hay gente en nuestra situación que nos escriben, nos cuentan sus dramas a los dos, y dices... Joder, ¿cómo pueden señalarlos? Son dos personas adultas que pueden hacer lo que les de la gana con su vida, que se amen, hombre".

Por último, el publicista respondía a la pregunta sobre si "va a ser padre pronto": "Para quitarnos esto de encima, yo estoy feliz como estoy ahora con Laura y como bien sabes, esto es una cuestión de dos. El día que nos tengas a los dos delante, nos lo preguntas a los dos", sentenció.