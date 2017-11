El día que María Teresa Campos se fumó un porro con Sabina

La entrevista que Risto Mejide le realizó a María Teresa Campos el 26 de noviembre de 2017 en 'Chester', dio para mucho. Entre otras cosas, la presentadora confesó una anécdota que vivió junto a Joaquín Sabina y en la que ambos terminaron "fumados".

Como ya sabíamos, María Teresa Campos no iba a destapar nada de su vida que no supiéramos ya. Bueno, no del todo. Uno de los invitados de esa noche en el Chester' fue el periodista Luis del Olmo, quién apareció brevemente para darle una sorpresa a su amiga y compañera.

Del Olmo confesó que cuando la vio por primera vez en 'La voz de Madrid', le gustó físicamente Campos pero que no intentó nada con ella porque le dijeron que "ya estaba pillada" por un alto cargo de la radio.

Al escuchar esto, pudimos ver el miedo reflejado en la cara de María Teresa, quien corrió a desmentirlo y asegurar que aquello no fue más que un bulo.

Cuando Luis Del Olmo, María Teresa Campos le dijo:

Te tengo que contar lo que ocurrió en los últimos Micrófonos de Oro.

Del Olmo se fue pero Risto se había quedado con el comentario y le preguntó a su invitada:

¿Qué es lo que pasó en los Micrófonos de Oro?

Campos, entre risas, explicó que después de la entrega de premios, se le acercó el cantante Joaquín Sabina para darle un abrazo y asegurarle que no se olvidaba de que hace años, ella le había hecho una gran entrevista a él en la radio.

Campos, pues, relató aquel encuentro que tuvo con el cantautor:

Él vino a que yo le hiciese una entrevista a las 12 de la noche y Sabina , en plena entrevista se encendió un porro y se me ofreció y yo él dije que sí.

Risto, divertido, dijo:

¿Entonces hay una entrevista por ahí en la que estáis colocados Sabina y tú?

María Teresa dijo que sólo había sido "medio porro" y acto seguido dio un discurso contra las drogas.