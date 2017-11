La sectaria TV3 no acata el 155 y se sigue refiriendo a Puigdemont como 'president'

Varios de los ex consejeros de la Generalitat detenidos ya han dicho, como antes que ellos Carmen Forcadell, que acatan el artículo 155, pero al mes de que se haya cumplido el mismo los que parece que no acatan son los de TV3, que siguen refiriéndose a Carles Puigdemont como ‘President', aunque ya hayan pasado cuatro semanas de su destitución y a pesar de que haya una prohibición expresa de la Junta Electoral.

En la entrevista sorpresa realizada por Ricard Ustrell el 26 de noviembre 2017 los responsables de la cadena pública evitaron hábilmente que apareciera cualquier tipo de rotulación para evitarse problemas, no obstante el presentador empezó desde el segundo número 1 entrevistando a ‘el president Puigdemont', y no paró de referirse a él de esta forma durante todo el programa e incluso en la despedida ‘adiós, President'. --Carles Puigdemont: "No soc expresident, soc president. I el meu deure és defensar la legitimitat de la meva elecció"--

Quedaba una excusa para ello y es que estaban jugando al protocolo americano donde a los ex presidentes se les sigue llamando ‘presidents' (President Clinton, President Obama... etc).

Pero la mejor prueba de ello es ver el tratamiento que da esa misma cadena a José Montilla, el ex presidente de la Generalitat (2006-2010) fue entrevistado hace un mes por el programa ‘Mes 324' y allí todos pudieron ver como se le rotulaba ‘ex president de la Generalitat' y como el entrevistador, Xavier Graset, se refería a él como ‘ex president'. Así que de procolo americano nada, jeta pura y dura.

Y con dos responsables muy claros, el director de informativos, Tony Cruanyes (ex director del diario separatista anti-español ‘Avuí') y el director general de la corpo, Vicent Sanchís (también ex director del diario separatista anti-español ‘Avuí). Sin duda el hecho de que el ‘Avuí' sea la cantera para acceder a puestos directivos de TV3 da una idea de su nivel de neutralidad. (Algunos podrían decir que como ‘La Razón' en TVE con Gundín y Sánchez, y tendrían parte de razón).