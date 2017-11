Ángels Barceló desenmascara las falsedades de Marta Rovira por acusar sin pruebas de que el Estado pondría muertos en las calles

Al César lo que es del César. Ángels Barceló desenmascaró en su entrevista a la 'llorica' Marta Rovira, que sigue sin aportar ni una sola prueba de sus gravísimas acusaciones al Estado y al gobierno de Rajoy, en una dura y tensa entrevista en la Cadena SER--El golpe de la Guardia Civil a Marta Rovira: "Dio las órdenes directas del 1-O"--.

La charla comenzó fuerte. En el día que se conocía que el juez estudiaba la imputación de Rovira por ser partícipe de la DUI, la conductora de 'Hora25' entró con todo en materia--Ana Rosa fulmina a la 'llorica' Rovira por vender la bazofia de que el Estado amenazaba con muertos: "¡Puigdemont se lo ha inventado!"--.

Preguntada la líder de Esquerra si había participado en reuniones para diseñar la hoja de ruta de la independencia, intentó escapar como pudo del atolladero--Los muertos de Marta Rovira--:

Si le respondo a esta pregunta, estará oyendo algún fiscal y la verdad que no sé a que me compromete porque no se de qué me acusa la Guardia Civil.