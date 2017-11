La escandalosa 'encerrona' de TV3 a Albiol: "¿Considera que los trabajadores de esta casa no somos normales?"

Si hay algo que nadie puede negar de todo aquel que haya visto un rato la televisión pública catalana es su afición por el victimismo, que siempre tiene algo de "ombliguismo". Siempre que tienen delante a un político que ha osado criticar TV3, rápidamente el presentador lanza alguna puya victimista. Por ejemplo cuando Albert Om entrevistó a Rosa Díez y le acabó diciendo "¿Ve? Sabemos hablar castellano" y estupideces de ese calibre.Xavier García Albiol sacude a TV3 en la misma TV3 por su sectarismo y parcialidad

En el programa del 27.11.2017 de 'Els Matins', Lidia Heredia batió todos los records al dedicar... ¡15 minutos! de la entrevista al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol. Ni aquel célebre Pastor-Cospedal. Todo, porque Heredia quería presentar a TV3 como víctima de los ataques del malvado Albiol que osó decir que TV3 no era una televisión pública normal.La sectaria TV3 no acata el 155 y se sigue refiriendo a Puigdemont como 'president'

Transcribimos a entrevista/debate. Y mientras se lee la parte en la que la cínica Heredia pregunta en plan victimista "¿por qué somos normales?" recuérdese que fue en su programa ‘normal' donde Empar Moliner quemó públicamente un ejemplar de la Constitución española ante el entusiasmo de todos los presentes.‘La Sexta Noche’: Albert Rivera: "TV3 se ha convertido en el NO-DO de Cataluña"

Así empezó la cosa, tensa desde el primer segundo:

Lidia Heredia - Usted ha llegado a esta cadena, habrá pasado por los agentes de seguridad de TV3, ha pasado por las manos de las maquilladoras de TV3, de las peluqueras, se habrá cruzado con cámaras, con periodistas, con realizadores de TV3, ahora está delante de mí... ¿qué tienen, que tenemos para que piense que no somos normales?

Hay que ser demagoga profesional para empezar así, Albiol parecía titubear al principio, aunque se fue creciendo poco a poco...

Albiol - Utilicé esta palabra en una reunión en la que no había medios de comunicación. En cualquier caso nadie puede pensar que me refiriera a las personas como anormalidad de seres humanos. Lo que sí que es evidente es que algunas cosas que pasan en TV3 y en Catalunya Radio, nosotros no las compartimos y no nos agradan.

Lidia Heredia - Escuchemos exactamente que dijo usted. "TV3 tiene que haber un cambio desde arriba abajo, porque es impresentable lo que está haciendo esa televisión con el dinero de todos los catalanes, por lo tanto en el Partido Popular vamos a proponer cerrar TV3 y volverla a abrir con gente normal que sea plural". ¿No somos normales ni plurales?Un ciudadano catalán ridiculiza en directo a Rufián en TV3 y las redes revientan de risa

Albiol - Son gente normal, y lo digo claro. Pero creo que TV3 tiene un problema de parcialidad muy serio...

Lidia Heredia - ¡No hay estudios serios por los que pueda sostener eso!

Albiol - Esta es una cuestión opinable y subjetiva.

Lidia Heredia - No, no, es objetiva. TV3 se audita. (...) Y ningún informe niega que seamos imparciales.

HEREDIA DEFIENDE QUE SE ENSEÑE POLÍTICA A LOS NIÑOS EN TV3

Albiol - Le pongo dos ejemplos. Llego a TV3 y en la fachada hay un cartel, del Omnium que dice ‘Democracia' como si en este país no hubiera democracia. Veo un programa infantil, Info-K, donde se explica qué son los presos políticos. (...) A mí no me parece que un programa infantil se deba explicar qué son los presos políticos. Es una cuestión subjetiva...

Lidia Heredia - ¿No se debe decir a los niños lo que pasa en nuestro entorno inmediato?

Albiol - Yo creo que a los niños a determinada edad no se les debe explicar cuestiones políticas. No creo que sea admisible...

Lidia Heredia - El reportaje explicaba algo que está pasando.

Albiol - En un punto de vista objetivo: no hay presos políticos en España.

Lidia Heredia - Pero hay partidos políticos que lo defienden.

Albiol - ¿Y si hubiera algún partido político que defendiera la pena de muerte, TV3 haría un programa infantil para explicarlo?

Lidia Heredia - (Riendo) Sería noticia. Por lo tanto lo explicaríamos.

Albiol - Me parece que los criterios de TV3 dejan mucho que desear. Yo apuesto por una televisión pública que sea un poquito más neutral. Pero los ciudadanos son muy libres de escoger que quieren ver... (...) Yo en mi programa electoral propongo refundar los medios de comunicación.

Lidia Heredia - ¿Qué quiere decir ‘refundarlos'?

Albiol - Cambiarlos.

Lidia Heredia - ¡¿Qué ejemplo?! ¡¿Qué ejemplo?!

Albiol - Yo quiero una TV3 y una Catalunya Radio que sean como la sociedad catalana: plural.

Lidia Heredia - Sí...

Albiol - Los medios de comunicación públicos no van en esta dirección. Lanzan mensajes subliminales...

Lidia Heredia - ¿Cómo cuales? Yo estoy cuatro horas en directo en la televisión pública. Está hablando de mi trabajo.

El cinismo de Lidia Heredia con esta pregunta es asqueante a los que hemos escuchado tantas veces a profesionales en Catalunya Radio tantas veces presentar las resoluciones de Tribunal Constitucional como ataques ‘contra Catalunya' ¿Se imaginan que TVE hubiera dicho que cuando el TC tumbo la Amnistía Fiscal de Montoro era un ataque ‘contra España'?

¿O que cuando el TS tumbó la privatización sanitaria de Lasquetty que se hubiera dicho que era un ataque ‘contra Madrid'? ¡Si TV3 es la personificación del lema ‘España nos odia' que tanto gusta a los indepes! Al menos Albiol fue capaz de musitar un ejemplo.El jefe de la TV3 Vicent Sanchis se pone hecho una pantera contra El País y exige a Antonio Caño que rectifique

Lidia Heredia - ¿Qué mensajes subliminales damos?

Albiol - Un programa como el de Ricard Ustrell, en el que entrevista al Delegado del Gobierno, Enric Millo.

Lidia Heredia - Hace dos semanas.

Albiol - Pilar Rahola lanza un ataque con demagogia inadmisible e incomprensible , todo el público comienza a aplaudir con una gran alegría incomprensible esas afirmaciones.

Rahola le bramó que personificaba la represión a Catalunya y la encarcelación de demócratas y todo los presentes en el plató de TV3 se pudieron a aplaudir.

Albiol - Eso en una televisión pública, a mí me parece que no ocurre en otras. Pero si usted quiere un día hacemos un debate monotemático sobre las televisiones públicas y que hablen ciudadanos...

Y no era la primera vez. Muchos no olvidamos las risotadas del público y del presentador Albert Om después de que Rubianes dijera aquello de ‘ojalá reviente la puta España'... ¿Puede acaso Lidia Heredia encontrar ejemplos de algo similar en Canal Sur o TVG? Una pena que Albiol no le planteara el reto. Hábilmente Heredia cambió de tema

Lidia Heredia - ¿Cómo se debe elegir al director de TV3?

Albiol - Con criterios técnicos. No creo que la mejor opción sea que el director de TV3 sea un señor que sea un activista del independentismo, no alguien con una ideología, sino un activista del independentismo [Vicent Sanchís].

Aunque Albiol no quiso concretar, podría haber recordado que el activismo de Vicent Sanchís incluye haber sido director de Avuí cuando este medio publicó aquel juego de ‘matar al Spagnol', o siendo vicepresidente del lobby independentista Omnium o tertuliano habitual en Catalunya Radio, Rac1 o la propia TV3 acusando a España de oprimir a Catalunya y llegando a llamar ‘nazi' al tertuliano Nacho Martín Blanco por ‘unionista'.La pirómana de TV3 Empar Moliner llama "tontito" a Albert Rivera por denunciar el adoctrinamiento de la escuela catalana

Lidia Heredia - ¿Y por qué no ha puesto el tema sobre la mesa en el Parlament, una nueva forma de elección...?

Albiol - En el Parlament ha habido una reprobación...

Lidia Heredia - ¡Eso es una reprobación! Y yo le estoy diciendo una refundación real, sería que se pudiera discutir, por ejemplo que el director se escoja por concurso público ¿por qué no defiende eso?

Albiol - Porque aún no gobierno Catalunya. Espero gobernar a partir del día 21.

Lidia Heredia - Ya... ¿Y por qué no le preocupa TVE?

Albiol - (...) A mí lo que me preocupe de la televisión pública catalana no es que apoyo a un partido político, es que está dando apoyo a una ideología, hoy precisamente un diario tan poco sospechoso de ser de la ideología de nuestro partido habla en su editorial de hoy del tema de los medios de comunicación de Catalunya y su parcialidad...

Albiol se refire a El País, que no es precisamente un medio que afín a él (en editoriales los de PRISA le han acusado de xenófobo), pero no es menos cierto que, aunque han tardado, también vienen denunciando estos últimos años la deplorable actitud de TV3.El jefe de la TV3 Vicent Sanchis se pone hecho una pantera contra El País y exige a Antonio Caño que rectifique

Albiol - ... Por lo que no es sólo una visión sesgada de un señor como yo...

Lidia Heredia - ¿Esa acusación no debería venir respaldada por ejemplos y no por editoriales?

Albiol - Le he puesto cuatro ejemplos. Pero si usted quiere un día quedamos para hablar sólo de esto y le traigo más ejemplos... ¿A usted le parece admisible que presentadores de esta casas se pronuncien públicamente a favor del process independentista? Yo no lo imagino en otra televisión pública que se pronuncien a favor de algo así. Y curiosamente, todos los que se han pronunciado de este tema, lo han hecho en la misma dirección, a favor de la independencia. No he visto a un solo profesional de TV3 que se posicione a favor del constitucionalismo.

Lidia Heredia - Es que nuestra opinión debería ser irrelevante... ¡¿Y quién se ha pronunciado a favor de la independencia? ¡Diga nombres!

Es divertido como Heredia pasa en la misma frase de el ‘nuestra opinión es irrelevante' al ‘¡diga nombres!', porque se da cuenta de que si Albiol suelta un nombre pondrán acusarle de poner a profesionales en la diana para más rollo victimisma.

Y eso que Albiol tenía fácil poner nombres, desde Terribas que ha leído soflamas vergonzosas en Diadas convertidas en propagandistas victimista del independentismo acusando a España de presender liquidar a Catalunya, a luego los casos más cantosos de Ricard Ustrell o Miquel Calçada que han presentado programas ante las cámaras de TV3 con esteladas o camisetas pro-process.

Por no olvidar que el que fuera corresponsal de TV3, Martí Anglada (ese que decía que el Rey llamaba Volkswagen para que se fuera de Catalunya, ahora va en las listas de Puigdemont como premio a los servicios prestados). Pero Albiol no apuntó a ellos, sino a algo que iba a escocer más...

Lidia Heredia - ¡Diga nombres!

Albiol - Le puedo dar más de cinco...

Lidia Heredia - ¿Quién?

Albiol - Pues mire, algunos de los que tienen los contratos más generosos de productoras...

¡Blanco! Albiol acababa de señalar con el dedo a los que han estado demasiado tiempo impunes: Antoni Bassas, Toni Soler, Josep María Mainat, Oriol Soler... ¿Cuánto han trincado todos estos millonarios y sus productoras de dinero público? Y todos activistas furibundos del process... A Heredia le debió jorobar el temita porque trató de cambiar el tema ipso-facto.

Lidia Heredia - ¡Esos no son trabajadores públicos de TV3! ¡Esos son colaboradores y productoras!

Albiol - Los que hacen programas a través de productoras que paga TV3 después son los activistas más importantes del process independentista. A mí no me parece bien, señora Heredia. Pero si usted quiere, un día quedamos para hablar con detalle de esta cuestión. Lo digo porque llevamos 12 minutos hablando de esta cuestión.

Heredia pasó entonces al ataque para defender a su jefe Sanchís.

Lidia Heredia - En TVE en San Cugat está un señor que trabaja en prensa de Partido Popular.

Albiol - No.

Lidia Heredia - ¿El señor Eladio Jareño no ha sido jefe de prensa del Partido Popular?

Albiol - ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué haya trabajado para la comunicación de un partido político le invalida para trabajar en una televisión pública?

Lidia Heredia - Usted ha criticado al director de TV3...

Albiol - Señora Heredia, el Sr. Jareño no es un activista, usted no le ha visto defender en tertulias de TVE o cualquier otro medio de comunicación, ni le habrá visto hacer proclamas al Partido Popular.

Lidia Heredia - Pero no le han escogido por concurso ni por méritos...

Albiol - A mí lo que no me parece presentable es que unos señores que están cobrando mucho dinero muy importante de TV3 sean los principales agitadores de la independencia (...)

Heredia hablaba como si los de las productoras no tuvieran nada que ver con TV3, ni fueran presentadores en esa cadena. ¿No vemos los caretos de Toni Soler, Jair Domínguez o Toni Alba con el logo de TV3 en la esquina, cobrando dinero de todos y luego tuiteando infamias como que en España son todos unos terroristas o unos buitres? ¿Es equiparable eso a alguna otra tele pública? Heredia contestaba demagógicamente a la referencia a los millonarios de las productoras hablando de los humildes trabajadores de TV3, erigiéndose en portavoz del pueblo llano de la cadena.

Lidia Heredia - Los trabajadores hemos aprobado unos oposiciones para trabajar aquí y usted nos está tratando de fanáticos o de títeres de no sé qué... ¡A mí esta entrevista no me la dicta nadie!

Albiol - Faltaría más. Estamos haciendo un debate intelectual enriquecedor y a mí no me parece admisible que presentadores de medios de comunicación público se posicionen públicamente a favor de una ideología. A mí no me parece presentable. A usted sí se lo parece...

Lidia Heredia - Mi opinión es irrelevante.

Albiol - No, no lo es. Porque usted me está interpelando. Me parece muy bien que usted considere que lo pueden hacer.

Lidia Heredia puede presumir de todo un record en una televisión pública. Hasta quince minutos haciendo ombliguismo victimista al servicio de la ‘corpo'.

Pero a la pregunta de Heredia de cómo se puede insinuar que TV3 no es una ‘televisión normal'. Ya que Albiol no estuvo con ganas de insistir, se le puede plantear una pregunta que disipe sus dudas... ¿Conoce la presentadora de Els Matins alguna otra televisión pública que tenga en nómina a alguien que ha pegado tiros al retrato del Jefe del Estado [Jair Domínguez]?

¿Dónde presentadores lleven en su atuendo símbolos al servicio de una causa política mientras presentan sus programas? ¿Dónde un presentador llame ‘preso político' a una persona condenada por asesinato como hizo Xavier Graset con Carles Sastre?

¿Dónde una tipa queme la Constitución Española y se jacte de ello, precisamente en ese mismo programa, y siga allí como si nada riéndose de todos, menos de los independentistas? ¿Encuentra algo similar, insisto, en TVG, Canal Sur, Aragón TV... etc? ¡Pues eso! ¡Cínica!