Pablo Motos 'alucina' con el secreto sexual de Dani Martín

El 27 de noviembre de 2017, el cantante Dani Martín visitó 'El Hormiguero', por décima vez en los doce años que lleva el programa en antena. El artista se mostró simpático y 'suelto', confensándole a Pablo Motos sus mayores intimidades.

Se nota mucho cuando Pablo Motos tiene confianza con un invitado y eso es algo que agradece tanto el programa como el espectador. Dani Martín ya es un viejo conocido de 'El Hormiguero', se nota que tiene 'buen rollo' con el presentador .

Tras ver algunos momentos de sus múltiples apariciones en 'El hormiguero',Motos le preguntó al ex líder del grupo 'El Canto del loco', por su nuevo look-se ha puesto mechas verdes-:

Una amiga que tiene una peluquería me dijo que por qué no me teñía el pelo de verde, y le dije que vale. Mi madre me dijo que porqué no me lo había puesto entero.