Paloma Barrientos asegura conocer al tipo al que Terelu Campos 'hizo una paja' en un avión

Las revelaciones sexuales de Terelu Campos en el polígrafo del Deluxe están trayendo cola.

La hija de Maria Teresa confesó a Jorge Javier haber 'hecho una paja' a un hombre durante un viaje en avión y, este 28 de noviembre de 2017, la periodista Paloma Barrientos ha afirmado saber la identidad del masturbado en El programa de Ana Rosa.

Eso dijo textualmente Terelu ante la sorpresa y el alborozo de todos los frikies de 'Sálvame Deluxe'.

Las declaraciones, que han provocado la ira de Alessandro Lecquio, también han sido defendidas por su compañero Antonio Rossi:

"A mí no me ha resultado escandaloso, me ha sorprendido que ella narre determinado tipo de cosas. Yo que desconocía las preguntas del Poli, jamás me imaginé que se lo iban a preguntar a Terelu".