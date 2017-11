Toñi Moreno humillada en público y en su propia casa

Toñi Moreno lo está pasando mal. Y es que tiene que aguantar carros y carretas en su propia casa. En Telecinco no se lo están poniendo nada fácil. Es cierto que han confiado en ella para sustituir a María Teresa Campos. Sin embargo, ¿a qué precio? Es lo que muchos se están preguntando a estas alturas del partido. Especialmente, aquellos que la aprecian y ven el calvario que está atravesando. Sobre su cabeza, la espada de la audiencia y la de su antecesora, que ni olvida ni perdona que alguien que estuvo bajo su mando haya sido su relevo. Ya ocurrió cuando presentaba ¡QTTF! que no llevaba bien que la dirigieran personas que habían estado a sus órdenes.

Este fin de semana ha resultado especialmente convulso para Toñi. La cosa se complicó con la entrevista a Mari Carmen, la de sus muñecos, que tuvo una extraña actitud en plató. Lejos de mostrarse participativa, hacía que doña Rogelia interrumpiera constantemente a la Moreno, lo que dinamitó la conversación y puso a la presentadora al borde del parraque. Menos mal que aquello se acabó y todos respiraron aliviados. Lo cierto es que la ventrílocua tiene un carácter complicado, bien lo saben quiénes han lidiado con ella. No es fácil de llevar y tiene tendencia a la vehemencia cuando las cosas no se hacen como ella quiere, según recoge ESdiario.

Toñi no fue ajena durante la semana pasada a los cebos que Telecinco emitía sobre la entrevista de Risto Mejide a María Teresa Campos. Intentó prepararse para no perder la compostura. Sin embargo, se temía lo peor, como así ha sido, aunque no por eso la estocada ha dolido menos. Sin duda, un golpe bajo que muestra muy a las claras el mal perder profesional que tiene la matriarca de las Campos. Así se expresó sobre lo que ve en televisión el fin de semana: "Me pongo películas". Por cierto, que no nombró a Toñi para que la humillación fuera doble.

Fuente original: ESdiario/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Toño Sanchís le pega un corte épico a Toñi Moreno