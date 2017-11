Las confesiones más fuertes que Inés Arrimadas le ha dicho a Bertín Osborne

Por fin Bertín Osborne ha dejado de utilizar 'Mi casa es la tuya' para promocionar los programas de T5 y por fin ha entrevistado a personajes distintos y más pegados a la actualidad. El 29 de noviembre de 2017, le toco el turno a Inés Arrimadas y a Miquel Iceta

Bertín Osborne viajó Barcelona para entrevistar a dos políticos de actualidad: Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, y Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña.

El programa se grabó, curiosamente, en un piso alquilado de Barcelona. Ninguno de los invitados quiso mostrar su casa.

La primera en apareció fue Arrimadas, que llegó con Albert Rivera en el coche.

Así hace polvo Arrimadas a la vengativa estrella de TV3 que le tendió una sucia trampa

La portavoz de Ciudadanos comenzó su entrevista diciendo que es "bastante tímida" y en seguida, Osborne se metió en materia preguntándole por el procés catalán y sobre si se ve como presidenta de la Generalitat:

La política aboga por hablar por otros temas que todos tengamos en común (como la sanidad, la corrupción) para llegar a un acuerdo.

También destacó de la huída de empresas de Cataluña y la crisis económica que está sufriendo la comunidad autónoma por el independentismo.

¿Cómo se ve ella y cómo la ven los demás?

La gente me dice que soy "una chica muy valiente"

Además de declararse "culé" de toda la vida, aseguró que:

Comencé en Ciudadanos cuando fui con una amiga a un mitin. Después me apunté a las juventudes (con 30 años) y Albert Rivera fue a darnos un curso de formación.

Yo había votado antes sin ilusión pero hasta que no voté a Ciudadanos no voté con el corazón y con la cabeza.

Yo me siento de muchos sitios. Me siento Catalana porque vivo aquí. También soy española porque es mi país y Europea.

Hay días que son muy complicados pero plantearme tirar la toalla, todavía no.

A mí me gusta mucho hablar con gente que no piensa como yo. Prefiero ver a la persona y no a la etiqueta.