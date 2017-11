Cristina Pardo deja al 'indepe' Campuzano con cara de póker: "Ya me queda claro, son ustedes los que deciden cuando está bien incumplir la Ley"

La presentadora de 'Al rojo vivo', Cristina Pardo, ha dejado para el arrastre al diputado separatista Carles Campuzano, del PDeCAT.

El portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso se quejaba: "La aplicación del 155 es contraria a la ley y estamos trabajando en un recurso ante el Tribunal Constitucional".

La periodista de laSexta ha puesto sobre la mesa las eternas contradicciones en las que caen los representantes independentistas: "ya lo entiendo, son ustedes los que deciden cuando está bien y cuando está mal incumplir la Ley".

A lo que Campuzano se revolvió: "no me manipule, no me manipule".

Pardo le recordó a su invitado que él y sus aliados son los que no reconocen al Tribunal Constitucional cuando lo que dice no les gusta pero en cambio acuden raudos a él a pedir auxilio para sus demandas: