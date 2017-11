Talegón, que no tienes quince años: la nueva musa del separatismo se cartea como una colegial con uno de los Jordis

Ya es lo que faltaba para el canto del euro. La sinpar Beatriz Talegón, política a la que le gusta meterse en cualquier fregado con tal de estar en el candelero, lleva mucho tiempo opinando y posicionándose a favor de los golpistas catalanes.

Pero lo de este 29 de noviembre de 2017 ya traspasa los límites de lo tolerable y pone a la socialista-podemita en una tesitura que, cuando menos, es lo más asemejable a la tontería que le entra a cualquier adolescente cuando recibe su primera carta de amor en el instituto.

En este caso en concreto, su 'amor' epistolar no es otro que el golpista Jordi Cuixart, de Omnium Cultural. Este, hace unos días, escribió a Beatriz Talegón y ésta, rauda y veloz, ha ido a contarlo a 'Las Mañanas de Cuatro'.

Evidentemente, la señora Talegón, encantada de haberse conocido y posicionándose cual musa del separatismo a favor de quienes pretenden cargarse el estado de derecho.

Me ha emocionado, me da las gracias por haber intentado trasladar la información y su solidaridad y apoyo hacia ellos y por haber intentado trasladar esta enorme injusticia, que ya va por 43 días, de tener a dos personas en prisión que no han cometido delito alguno. Es una carta de una persona que demuestra que defiende el diálogo, la paz y el respeto.