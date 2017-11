¡Por fin sabemos los detalles del grave accidente de Mila Ximénez!

El 24 de noviembre de 2017, Mila Ximénez tuvo un impactante accidente a la salida de T5 que por poco le cuesta un dedo. Para hacer más ‘grave' el asunto, cuatro días más tarde, en ‘Sálvame' ofreció los detalles más escabrosos.

El 24 de noviembre de 2017, tras terminar 'Sálvame', muchos colaboradores se fueron, como es habitual en ellos, a tomar algo en un bar cercano a T5, La Muralla. A la salida, Mila Ximénez, acompañada de Chelo García Cortés, pidió un taxí y ahí sucedió todo.

Mila fue a poner una maleta en el maletero del coche cuando el taxista, sin darse cuenta, cerró la puerta, aplastando la mano de la colaboradora.

Mila dio un grito terrible y realmente estábamos aterrorizadas de que se hubiera cortado la falange del dedo meñique de la mano derecha.

Dijo Chelo García cortés al día siguiente en 'Sálvame'.

La colaboradora quiso compartir todos los detalles de su grave accidente y agradeció al taxista y a quienes le atendieron en la ambulancia ya que, según ella, "que fueron encantadores".

Mila Ximénez reaparece con su nueva cara y su antigua soberbia

Pero ahí no quedó el asunto. El programa, se puso en contacto con Sylvia Lladó, médico, para preguntarle cuál será el futuro del dedo de Mila.

En el caso de Mila, que es una persona diestra, va a estar impedida de esa mano mínimo seis semanas. La sensibilidad seguramente se pierda y la uña si crece lo hará con algunas malformaciones, pero esta es una secuela estética, no funcional. No suele hacer falta rehabilitación porque no es un dedo importante, la movilidad se recupera sola