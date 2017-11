Miquel Iceta: "Un tipo bajito, gordito, calvito, que es gay... Yo no me pensaba como candidato"

Buen programa y sobre todo divertido. Hablamos de la última entrega de 'Mi casa es la tuya'.

Barcelona fue este 29 de noviembre de 2017 la ciudad elegida por Bertín Osborne para entrevistar a dos políticos de altísimo nivel: Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, y Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña.

«Recibo el odio y el cariño más espectacular todo diariamente», confiesa duramente Inés Arrimadas, la primera invitada del programa. La presidenta del Grupo de Ciutadans habló de sus raíces jerezanas, de su infancia siendo la menor de cinco hermanos y su pasión por el fútbol y por Pep Guardiola.

«Llevaba la carpeta al colegio con fotos de Guardiola...», confiesa, mientras puntualiza que prefiera su faceta de futbolista o de entrenador.

Porque Arrimadas es una fanática del fútbol; de hecho, lo primero que aprendió en catalán fue el himno del FC Barcelona.

Inés Arrimadas llega a la política de casualidad.

«Una compañera que mitin, del chico este que habla también...», recuerda mientras cuenta que terminó yendo al encuentro con Albert Rivera. Por aquel entonces, Ciudadanos aún era un partido minoritario, que no abarcaba más allá de Cataluña.

Sin embargo, lo que le toca la «fibrilla» lo que suena a machismo, al referirse a un tuit que le deseaba que «fuera violada en grupo».

En la cocina fusionó sus raíces andaluzas y su sentimiento catalán preparando salmorejo y butifarra con alubias porque, como volvió a repetir que se siente «andaluza, catalana, española y europea».

A la comida se incorporó Albert Rivera a quien Inés asegura «no ver como un jefe» y quien se atreverá a confesar: «el único defecto de Inés Arrimadas: es perfeccionista así que si tiene uno, no deja que lo veamos».

Pero de lo único que se arrepiente de no haber aún aún es «de no tener hijos». Antes de eso, la presidenta de Cuitadans deja algo muy claro:

Además, el presidente de Ciudadanos se tomó una licencia para buscar el lado positivo de la crisis catalana:

«No he visto a los españoles tan unidos como ahora. Ha servido para unir a la derecha, a la izquiera y al centro. Después del gol de Iniesta, Puigdemont... Nadie ha unido tanto a España. Eso sí, lo que ha unido Puigdemont que no lo separe nadie».

¿Se podía haber evitado?

También intervino Xavier, marido de Inés, a través de videoconferencia para desvelar cómo se enamoraron a pesar de pertenecer a partidos diferentes.

Un genial Iceta para cenar

Para la cena, Bertín tuvo a Miquel Iceta en el menú (como acompañante). El líder del Partido Socialista de Cataluña contó cómo vivió una infancia marcada por la religión.

Sin embargo, se fue separando de la religión cuando entró en conflicto con su homosexualidad.

«Había que confesarse y contar que tenía relaciones con chicos y... y se me complicó la cosa».

Iceta se define como buen estudiante y lector, pero mal deportista; y se atreve a confesar que «el día que la política le deje», le gustaría tener una librería.

No solo habló de su infancia, también de sus inicios en la política o cómo ha sido su trayectoria en el Partido Socialista. También tuvo palabras para recordar a Carme Chacón.

«Era increíble. Nos contaba la dolencia que tenía, pero su vida no tenía nada que ver. Estaba al pie del cañón».

«Un tipo bajito, gordito, calvito, que es gay... Yo no me pensaba como candidato. Nunca. Lo peor no queda ahí, disfruté».