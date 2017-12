Belén Esteban da plantón a Ángela Portero en el Juzgado

La omnipresente Belén Esteban vuelve a casa por Navidad como el turrón, pero en esta ocasión ha vuelto a la de Gran Hermano en Guadalix de la Sierra para hacer el tradicional encendido navideño y de paso intentar que su visita arañe una décimas para el alicaído programa de Telecinco.



Recordemos que la de San Blas participó en 'GH VIP', proclamándose ganadora de la edición pero su paso por el reality de convivencia dejó algunas consecuencias que aún hoy viene arrastrando, según recoge Exclusivadigital.



Y una de ellas es su relación con la periodista Ángela Portero, quien también participó en el programa y que desde entonces ha ido de mal en peor hasta el punto que la periodista ha demandado a la colaboradora de 'Sálvame' por los comentarios que hizo insinuando que Portero habría tenido, al igual que ella, problemas con las drogas, y por el presunto veto profesional que le haya impuesto "No trabajo por veto de Belén Esteban", decía en 2015 a la revista Lecturas.



Por el perjuicio profesional y económico que ha supuesto todo esto, la periodista presentaba una demanda contra ella de la que este miércoles se ha celebrado el acto de conciliación.



Sin embargo, a esta cita con la Justicia Belén decidía no presentarse, según recoge Chance. Por lo que han explicado tanto Ángela Portero como su abogado, esta actitud ha sido la tónica durante todo este proceso, pues no han recibido ninguna respuesta ni actitud para llegar a un acuerdo extrajudicial con los abogados de la tertuliana demandada, quien niega la versión de Portero, a pesar de que existen las imágenes donde las habría pronunciado, y los otros hechos de los que la acusa.



Ante la actitud de la madre de Andrea Janeiro y de su defensa, con quien no han llegado a un acuerdo, Ángela Portero continuará adelante con la demanda.

