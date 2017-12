Javier Ruiz le mete una antológica bronca a Monedero por insinuar que el PP colgó los muñecos en Vic

Las cosas de Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos, en su clásica aparición semanal en 'Las Mañanas de Cuatro', ha arrojado una sombra de sospecha sobre el posible autor de los muñecos que este 1 de diciembre de 2017 han aparecido colgados en un puente de la autovía entre Vic y Tona.

El podemita, lejos de endilgarle la responsabilidad y la autoría a los separatistas, venía a insinuar que igual el PP tenía algo que ver en el asunto:

Y por si alguien no le había escuchado su argumentación, remachaba que:

Javier Ruiz, ante estas palabras, le ha dejado las cosas muy claras a Monedero:

Pero Monedero, lo que parece claro, sin saber aún quién lo ha hecho, es quién no lo ha hecho. El PP no habrá colgado a sus propios cuerpos , ni el PSC ni Ciudadanos. Da la sensación que ninguno de los tres partidos, ¿no?

El cofundador de Podemos insistía en enredarse en teorías diversas para no culpar a los separatistas y hasta llegaba a definir lo de los muñecos colgados como un "espectáculo", lo que terminó de enfadar a Ruiz:

No, Monedero, esto no es un espectáculo. Hoy esto, si es una amenaza, es un delito gravísimo. Monedero, no entiendo tu tibieza, esto es condenable al cien por cien.