Juan y Medio se libra de sanción por la 'broma' que hizo a una compañera

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha calificado de "conducta antijurídica, altamente inadecuada y reprobable" la polémica escena difundida por el programa La tarde, aquí y ahora, que se emite en la franja vespertina de Canal Sur Televisión, protagonizada por su presentado Juan y Medio en la que el mismo corta con unas tijeras la falda de su compañera al frente del espacio.



Para el Consejo, la "pretendida broma y comentarios posteriores" aparecidos en el programa recurren a recursos ilícitos como "la utilización de lenguaje sexista, la cosificación de la mujer, su presentación bajo una óptica sexualizada y la focalización sobre las partes íntimas, que no están permitidos porque claramente fomentan una imagen no igualitaria y estereotipada de las mujeres", según recoge Exclusivadigital.



Considera el CAA que "Estas escenas, cuyo contexto y tono humorístico o burlesco no justifica su exceso, fueron además reiteradas de forma consciente y emitidas en horario de protección reforzada de los menores". Si bien entiende que no cabe su sanción de acuerdo con los tipos de infracción contemplados en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.



Por todo ello, el Consejo requiere a la RTVA la adopción de "medidas correctoras necesarias para que en el programa La tarde, aquí y ahora no se difundan contenidos que promuevan la discriminación y vulneren los derechos de la mujer, se respeten las exigencias que comporta la emisión en horario de protección reforzada y se cumpla la función de servicio público con respeto escrupuloso a la normativa vigente y a su Carta de Servicio Público y Contrato-Programa".



La RTVA ya manifestó ante la Comisión de Control del Parlamento de Andalucía, que no compartía el sketch objeto de las quejas, calificándolo de lamentable y desafortunado error, y pidió disculpas a través de un comunicado. La dirección del programa se disculpó a través de esos mismos medios, el prestador solicitó a la productora del programa una rectificación de los hechos, recordándole los principios en los que se basa la programación del medio de comunicación de titularidad pública.

