'Polònia' ridiculiza a Soraya como una 'Frozen' represora de niñas: "¡Reprimir a mí nunca me molestó!"

El programa de humor victimista 'Polonia' de TV3 del 30 de noviembre2017 que produce Minoría Absoluta tuvo la ocurrencia de estar formado en su totalidad en mujeres como homenaje al feminismo. El presidente de Freixenet incendia TV3 dando leña a Puigdemont y alabando el 155

Probablemente si no llegan a decirlo al final hubiera pasado desapercibido porque hay muchas políticas mujeres en puestos relevantes con Marta Rovira, Marta Pascal, Ada Colau...etc. Aunque algo debió sospechar al ver tantos minutos Inés Arrimadas, que suele ser una política bastante ignorada en el programa estelar de TV3 y que en esta ocasión si ocupó varios gags.

VEA EL VÍDEO / Polònia - 30/11/2017

El único personaje masculino que salió fue Xavier García Albiol, al final del todo para ser sacado como un machista. Que Toni Soler no le iba a perdonar su referencia a las productora millonarias al servicio del independentismo.La escandalosa 'encerrona' de TV3 a Albiol: "¿Considera que los trabajadores de esta casa no somos normales?"

Al margen de eso, lo más reseñable del programa es la fijación que tienen por demonizar a los representantes del Gobierno y muy en particular a Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras que en los gasgs de los políticos independentistas estos eran presentados como gente simpática, despistada, pero entrañable, en los gags de Soraya volvía a ser presentada como una mujer poseída por el odio contra Cataluña y la libertad.Hola Soraya: esto es lo que pasa por no haber intervenido TV3 y haberla dejado en manos de los golpistas

En uno de los gags Soraya ‘pastoreaba' a empresarios para que se largaran de Cataluña (aquí Toni Soler se repite un poco, ya hizo otro en su día de Soraya ‘pastoreando' a votantes de Ciudadanos).

Pero el gag cumbre era aquel en el que Soraya Sáenz de Santamaría irrumpía en una casa de ciudadanos catalanes para prohibir a una niña tener ideas independentistas, amenazarla e insultarla "¡Etarra!", la grita.Sánchez (RTVE) se sacude las críticas de un senador de ERC: "A diferencia de TV3, en mi tele no se dispara contra la imagen del Rey ni se llama cabrones a los españoles"

La política del PP representada como una fanática cantaba una versión del ‘Suéltalo' de ‘Frozen'. Un número musical -magistralmente interpretada por la actriz Agnés Busquets- pero cuya letra no podía ser más demonizadora contra la vicepresidenta del Gobierno, presentándola como una mujer con ganas de perseguir y encarcelar no a aquel que incumpliera la ley sino a aquel que pensara diferente. Atención a lo que decía la letra de la cancioncita:

"El amarillo no se puede llevar, simboliza la maldad. Cerraremos este engendro [señalando a una pantalla de TV3] volverá a ser parcial".

(Tiene su cinismo que saquen a una Soraya que quiera cerrar TV3 cuando precisamente el gobierno a petición del PSC decidió no tocar un pelo a la tele pública catalana)Al graciosillo de Toni Albà, insultador oficial de la TV3, lo pueden crujir por llamar "francocainómano" a Rajoy

(amenazando a una niña) "La idea indepe que florece en tu interior, la voy a contener porque es un mojón. Y deja que piense yo por ti. No tuitées o te voy a perseguir. No has de opinar ni protestar. ¡Tú a callar!" "Déjalo, déjalo, o te vamos a detener. Ni un cartel, en ningún balcón o acabarás con ellos en prisión".

Nótese la habilidad de esto tipo de gags, que lanzan la idea de que los encarcelados no son por incumplir la ley, sino por sus ideas independentistas para presentar a un gobierno que encarcela a la gente por sus ideas.

"Indepes, ahora vais a ver, todo se puede prohibir por fin. ¡Dejalo, déjalo, que el miedo reine ya! ¡Es mi legalidad!" "¡Escribid, escribid, pero que sea en español! ¡Y votad, votad si no es a Puigdemont!. (...) Déjate vencer. Reprimir a mí nunca me molestó".

Así pues, Soraya era una vez más presentada como una supuesta represora que adoctrina niños y prohíbe que se hable en catalán, prohíbe que se vote a Puigdemont y que disfruta reprimiendo. (Qué diferencia con el simpático número musical de Anna Gabriel de unos minutos después, en el que salía bastante majilla). Pero Sáenz de Santamaría no, no había que dejar que la realidad te estropee un buen chiste.

¿Podría hacer algún día hacer algún gag Soler representar a modo parodia a algún político nacionalista adoctrinando a niños y obsesionado con ver malos catalanes ‘Botifler' o ‘invasores anticatalanes' por todas partes. Pero ese tipo de gags están reservadas únicamente al PP y Ciudadanos y ese ese sectarismo lo que pone en evidencia al programa.

Es una lástima que las marionetas de Toni Soler no probarán algún día a dedicar su gran talento al servicio de la convivencia y el equilibrio y no estuviera entregado a las campañas constantes de denominación contra catalanes no independentistas y resto de España.