¡Primer revolcón en la historia de 'First Dates'!

El 30 de noviembre de 2017 vimos varias de las citas más incómodas y surrealistas de la historia de 'First Dates'. Y para colmo, la cantante de moda, Becky G. se pasó por el restaurnate de Cuatro para aconsejar a dos comensales.

La gran sorpresa de esa noche fue la presencia de la superestrella internacional Becky G. La cantante tenía el reto de aconsejar a dos comensales que habían sido rechazados en entregas anteriores de 'Firts Dates', en concreto a Djoselina y Domboo, dos participantes que encajaban con la canción de Becky G.,'Mayores', puesto que ella era bastante más joven que él.

Aunque eran reincidentes en el programa, Djoselina y Domboo sí tenían mucho en común. Tras escuchar a la cantante estadounidense, escucharon sus consejos amorosos:

Lo que pasa, pasa. Tenéis que confiar en vosotros mismos, sed seguros. Disfrutad del momento.

Pero lo más divertido del programa llegó con Franciasco, un viejo concocido de Fiorst Dates que por fin encontró el amor en Jorge. Esté, sin embargo, le mintió con sus gustos, puesto, cómo él mismo dijo:

El que no engaña no moja.

Y tanto si mojó. Los dos protagonizaron el primer revolcón subidito de tono de la historia del concurso.

También nos llamó la atención la pareja formada por Coral, una tarotista madrileña que no confiaba en los hombres, y Pepe, un engreído que su anterior cita le había dejado plantado por ser franquista.

Coral tan poco quiso estar con Pepe pero no por sus ideas políticas si no porque no se le ocurrió otra cosa más qué decir que: