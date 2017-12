Telecinco: Paolo Vasile ha decidido aparcar 'GH VIP 6' visto el batacazo de 'GH Revolution'

Paolo Vasile, el todopodero capo de Mediaset, está que echa las muelas y ha mandado 'parar máquinas'. Cree el italiano que no deben permitirse un nuevo patinazo y el de 'GH Revolutión' es importante.

Por orden de Vasile, Telecinco estudia ahora aparcar la sexta edición de GH VIP debido al pésimo rendimiento que está obteniendo la de anónimos, ya que apenas ha logrado superar el millón y medio de espectadores en las últimas galas.

A esto, se une a que la final de GH Revolution se podría precipitar a la semana del lunes 11 al domingo 17, ya que el jueves 21 coincidiría con las elecciones en Cataluña.

Según adelanta Lecturas, el gran capo de Telecinco ha descartado la producción de 'GH VIP 6'.

Esta decisión viene motivada por la mala audiencia que ha cosechado este año 'Gran Hermano'.

Su mal rendimiento se había visto acentuado en las dos últimas galas: en la del jueves 23 de noviembre anotó un 12% y en la del 30 de noviembre un pobre 12,2% de cuota. Son unos datos muy bajos que evidenciarían por tanto el desgaste que ha sufrido el formato este año.

Cabe recalcar que fuentes de Mediaset España no han querido pronunciarse al respecto.

Pero espués de ver el dato de audiencia de este jueves y al comprobar que la tendencia sigue siendo muy negativa se habría decidido cancelar definitivamente su producción.

Parece por tanto que la intención sería, por un lado, proteger la marca 'Gran Hermano' y por otro, evitar un posible descalabro de audiencia si realmente el formato ha dejado de interesar (por ahora) al público de Telecinco.

Lecturas además afirma que no se ha descartado su producción para siempre ya que ahora se pasará a estudiar qué posibles cambios podrían aplicarse para revitalizarlo de cara a la próxima temporada.

De ser así, Supervivientes podría adelantar su emisión aunque no sería hasta marzo cuando comenzara.

Telecinco tiene varias posibilidades: La voz kids, Got talent, Factor X, Vivir sin permiso y La verdad.

Frente a los rumores de cancelación, se ha creado un movimiento en Twitter a través del hastag #GHVipSí pidiendo a la cadena de Fuencarral que finalmente emita el reality de famosos:

#GHVipSI La gente espera con ansias este GH VIP, no es lo mismo ver a un grupo de anónimos, que famosos. Puedes descubrir cosas que habitualmente no muestran y es más divertido verlos hacer pruebas, pasar hambre, pelearse etc..