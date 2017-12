TERTULIA POLÍTICA EN 'LASEXTA NOCHE' (LASEXTA)

Soberano repaso de Inda a Elisa Beni por minimizar las amenazas a Arrimadas y el atentado a Irene Villa

"A mí me dijeron que me tenía que haber pasado como a Irene Villa. Eso no es ni una amenaza ni una injuria"