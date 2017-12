El golpe letal de Arrimadas que dejó KO a Rovira: "¿Declararme persona non grata en Llavaneras es resolver discrepancias o es señalarme?"

A unas horas para el inicio de la campaña electoral, las candidatas a la presidencia de la Generalitat de Cs y ERC han protagonizado este domingo 3 de diciembre de 2017 un cara a cara en televisión, moderado por el periodista y presentador del programa 'Salvados', el inefable Jordi Évole.

Este último, pareció más un aliado de la republicana que un moderador. En lo único que han coincidido ambas a lo largo del debate ha sido en aceptar los resultados del 21D, sean los que sean. (El vaticinio de 'The Guardian' sobre Arrimadas que pone de los nervios al independentismo).

La referencia a los "golpistas" y a los "fascistas" que tanto se han repetido en ambos frentes ha sido el primer punto a tratar. Rovira ha acabado sugiriendo que Arrimadas es ‘facha' porque "ha asistido a algunas manifestaciones con grupos de extrema derecha y ultrafascistas".

📽 @InesArrimadas a Rovira (ERC) "Llamáis 'fachas' a 1millón de personas que han salido a la calle a decir que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos" #Salvados21D pic.twitter.com/nsWZaRQDYf — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 3 de diciembre de 2017

"Lo malo no es que nos digas eso, es que estáis insultando a un millón de personas. Eso te retrata. No conoces ni entiendes Cataluña",

le ha abroncado la líder de Ciudadanos.

El conductor le ha devuelto a ella la pregunta."Yo no digo que sean golpistas, digo que lo que hacen es un golpe a la democracia" ha regateado.

"No soy nacionalista española. El nacionalismo identifica un enemigo, pone fronteras, excluye",

ha afirmado Arrimadas. Para Rovira, "sí que existe" y es aquel que "pone la unidad de la Nación por encima de todo lo es, incluso por encima de la posibilidad de discrepar". "Vosotros establecisteis la unidad indisoluble de la Nación catalana", le ha espetado Arrimadas, en un zasca épico que ha dejado sin palabras a la secretaria general de ERC.

Inés Arrimadas también le dejó claro que no deben saltarse la ley: "Las discrepancias políticas hay que resolverlas con política, pero sin saltarse las leyes. Los políticos no tenemos privilegios".

Rovira ha revelado que dimitir si su partido no gana el 21-D "es una posibilidad". La líder de ERC ha descartado un pacto con el PSC, aunque no con los ‘comunes', y ha calificado de "probable" un acuerdo con Junts per Catalunya, la plataforma de Carles Puigdemont, y la CUP.

"Me gustaría que Podemos se abstuviese para tener un gobierno alternativo y no alargar el procés",

ha respondido Arrimadas, sobre los pactos tras las elecciones.