El presentador de TV3 Ramón Pellicer se queja de que no le dejan hablar de "presos políticos"

Este fin de semana (2-3 de diciembre de 2017) los espectadores de TV3 pudieron ver Ramón Pellicer, que dirige 'Telenotícies', quejarse de la Junta Electoral por prohibirles hablar de ‘presos políticos' al hablar de los detenidos y de referirse a ellos como si aún fueran ‘presidente' y 'consejero'. Pellicer se quejó pero acató dado que hablaba de ‘consejeros cesados' y de ‘Gobierno destitido'.

Aun así pocas quejas tendrán los independentistas de unos informativo que abrían con los conciertos emotivos de los afines a Puigdemont y a Junqueras y la que un a voz en off dejaba caer que el recurso de la justicia española contra los fugados podía ser rechazado por atentar contra los derechos humanos y pedir penas desproporcionadas. El presidente de Freixenet incendia TV3 dando leña a Puigdemont y alabando el 155

Y hablando de la pre-campaña, Puigdemont fue el primero en aparecer y a la hora de escoger cortes del PP son para endiñar a Ciudadanos. Inteligente.Al graciosillo de Toni Albà, insultador oficial de la TV3, lo pueden crujir por llamar "francocainómano" a Rajoy

Pero quien merece más comentario es Pellicer que denunció en medio del informativo la "la injerencia" de la Junta Electoral y asegura que "condiciona el discurso informativo de los medios públicos catalanes". No es la primera vez que Pellicer se queja de esta manera, en los comicios de 2015 lo hizo igual, sólo que entonces se esmeró en repetir "La Junta Electoral de Madrid", remarcando ese "de Madrid" para que no haya duda de donde está el centro de la malignidad.Sánchez (RTVE) se sacude las críticas de un senador de ERC: "A diferencia de TV3, en mi tele no se dispara contra la imagen del Rey ni se llama cabrones a los españoles"

Ramón Pellicer es, sin duda, un gran profesional de los medios públicos, y eso explicaría que haya aguantado tres décadas con sueldo público,. Los más veteranos le recordarán en TVE presentando los Informativos que dirigía María Antonia Iglesias en el último gobierno de Felipe González al servicio del felipismo, donde era más interesante hablar de peleas en sucesos asiáticos que en los casos de corrupción de la época, salvo si era para dar una versión que satisficiera a los jefes.Hola Soraya: esto es lo que pasa por no haber intervenido TV3 y haberla dejado en manos de los golpistas

Debía hacerlo muy bien, porque le pagaban 42 millones de pesetas al año por aquella labor (Buruaga tomó nota de eso y cuando llegó se pidió lo mismo). El PP lo apeó de TVE y Pellicer aterrizó al poco tiempo en la TV3 pujoliana, logrando sobrevivir en la del tripartido y ahora en la etapa separatista de Puigdemont le han mandado al fin de semana, pero sigue fiel a la causa (la de los jefes del momento).La escandalosa 'encerrona' de TV3 a Albiol: "¿Considera que los trabajadores de esta casa no somos normales?"

Si se sirvió al felipismo, se puede servir al separatismo. No es una excepción: Josep Puigbó sirvió al aznarismo en el equipo de la TVE Urdaci y no tuvo inconveniente luego en ‘evolucionar' fichando por aquel Canal Catalá de línea ultra-independentista donde se despedían a chóferes por llevar la bandera de España (lo que hoy es Punt Avuí Televisión).

Pellicer ha mostrado su alineamiento con la causa muchas veces como con aquel informativo tras la ‘confesión' de Pujol, esmerándose en poner el énfasis en la ‘disculpa' del veterano líder y no en el delito de fraude masivo, así como en separarlo a toda cosa de Convergencia como si fuera una cosa personal. Méritos que merecen, sin duda, recompensa.

En fin, desde aquí la mayor solidaridad con Pellicer y los profesionales de TV3, podrán seguir hablando del franquismo a todas horas y demonizando a España todo el santo día (o "al Estado" como dicen eufemísticamente de manera un tanto ñoña) pero ya no podrán hablar de ‘presos políticos' ni de ‘presidente exiliado', que desgracia.