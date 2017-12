Escolar critica al juez por dejar en la cárcel a 'Los Jordis': "Destrozar coches de la Guardia Civil no es violencia"

Para Ignacio Escolar, director de eldiario.es, 'Los Jordis' y Oriol Junqueras, a los que el juez ha decidido dejar este 4 de diciembre de 2017 en prisión, no incentivaron a la violencia durante el 'procés', porque total, hay que ver cómo se ha puesto el señor juez por tres coches de la guardia civil: "Hay daños a los coches de la Guardia Civil, pero eso no es violencia, según el Código Penal, debe de haberla contra las personas"--Escalofriante testimonio de un guardia civil: "Mi hija tuvo que escuchar en clase que éramos unos animales y que solo sabíamos dar palos"--.

Según el dictamen del Tribunal Supremo, Junqueras, Forn y los jefes de ANC y Òmnium deben seguir entre rejas por "su ejercicio de la violencia" en la rebelión. Algo que parece estar muy claro, aunque Escolar diga misa--Talegón, Albano Dante-Fachín, Rahola...así estallan rojos de ira por la decisión de mantener en prisión a Junqueras, Forn y 'Los Jordis'--.

El magistrado Pablo Llarena ha tomado la decisión de dejarles encarcelados porque considera que los cuatro están directamente vinculados con la actividad violenta del delito de rebelión, según se desprende en su auto--El juez del Tribunal Supremo mantiene en prisión a Junqueras, Forn y 'los Jordis'--.

Llarena relaciona directamente a los cuatro investigados que seguirán en prisión con los episodios de "explosión violenta" que, a su juicio, se han producido en el proceso de independencia.

Afirma que las actividades de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart "están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella", algo que en su opinión exige que sigan en prisión--Manifestantes independentistas destrozan vehículos de la Guardia Civil y roban armas ante la mirada impotente de los Mossos--.

Pero el director de eldiario.es no entra en razones. De esta guisa se manifestaba en 'Al rojo vivo' de laSexta:

Me ha sorprendido [la decisión del TS] por los argumentos. La manera en la que el juez decide que unos se quedan y otros salen es sorprendente porque argumenta que no hay riesgo ni de fuga ni de destrucción de pruebas pero les deja en prisión por la reincidencia en el delito.

Primero porque habla en su auto de violencia extrema y creo que muy poca gente en Cataluña ha visto esa violencia extrema.

Pero luego habla de reiteración y la reiteración de alguien que ya no está en el cargo es dificil de entender, si ganan las elecciones quizás haya reiteración pero ahora no. Es difícil de entender esa argumentación.

Ha habido delitos serios, malversaciones, desobediencia a la autoridad, hay posibles delitos de cárcel pero para que exista violencia tiene que haber daños a las personas, tres coches a la guardia civil no son daños a las personas, es otro tipo de daños, no es violencia según la entiende el Código Penal que habla de personas y no de cosas. No creo que el independentismo sea violento.

El día que más riesgos pudo haber que fue el día de la DUI los dirigentes no incentivaron esa violencia y si no pasó entonces...

El hecho de que haya ahora una campaña electoral con uno de los favoritos en la cárcel, en prisión preventiva, es irregular y dañino para las instituciones en España.