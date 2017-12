Leticia Dolera detalla a Ana Pastor 'sus' abusos sexuales: "Un director me tocó la teta dos veces en una fiesta y nadie hizo nada"

Ana Pastor presentó este 3 de diciembre de 2017 una entrega especial de El Objetivo en la que puso el foco en el machismo y el acoso a las mujeres.

Y de entre todas las voces que pasaron por el programa destacó la de Leticia Dolera, a la que entrevistó la periodista después de que fuera una de las pocas actrices en dar un paso al frente ante este este problema dentro de la industria audiovisual en España.

La cineasta explicó los motivos por los que se atrevió a contar esto ahora:

"Me he dado cuenta de que es importante cuando tienes un altavoz tener una responsabilidad de usarlo para bien".

La catalana consideró que su caso era "una minucia" al lado de otros casos de violación. y explicó que eso mismo fue lo que la convenció de dar un paso al frente.

Dolera contó entonces que cuando tenía 18 años, un director de cine le tocó una teta durante una fiesta de fin de rodaje celebrada en la sala Bikini de Barcelona.

"Yo le dije: ¡Qué haces, tío! Y me respondió: 'Tocarte la teta'. Le dije que no podía hacer eso y me dijo: 'Sí, sí puedo'. Y lo volvió a hacer".

Añadió que aunque había mucha gente muy cerca, nadie hizo nada.

Dolera explicó que se fue a casa sintiéndose mal: "ese es otro problema de la cultura de la violación":

Defendió los motivos por los que ha decidido no dar el nombre de este hombre que, "por justicia poética", no tiene un "especial poder en el ámbito audiovisual".

La actriz explicó que en otro rodaje un actor le "tocó el culo con una tranquilidad y una pachorra...".

"Y yo me quedé bloqueada. Esto fue en Francia y no dominaba el idioma y no me salían ni las palabras. Un compañero de sonido lo vio y me miró como diciendo: Bah, no pasa nada".