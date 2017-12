Telecinco arde con la nueva enemiga de Paz Padilla y el sueldazo de Kiko Hernández

Ocurría esta semana en Sálvame. El programa abordaba la actualidad del mundo rosa cuando Paz Padilla, según rezaba la escalera, hacía mención a la entrevista que Pilar Eyre había concedido a la nueva temporada del programa de Risto Mejide en la cadena hermana de Mediaset, Cuatro.

Tras dar cuenta de esa entrevista, Padilla lanzaba un sorprendente e inesperado ataque a la periodista: "Pilar, os digo una cosa, tiene la boquita muy larga y sé de lo que estoy hablando. Hablo de mi propia experiencia", según recoge ESdiario.

Tras este desmedido ataque el director del programa rosa de Telecinco se dirigía por línea interna, a través del pinganillo, a la presentadora suplente de Jorge Javier Vázquez, para decirle que Eyre estaba al otro lado del teléfono e iba a intervenir en directo: "Ah, pues bueno, hola, buenas tardes Pilar. La tenemos en directo. Viva Sálvame. Hola, Pilar. Esto pasa porque yo no sé que vas a estar en directo, pero me encanta que pase y tenerte ahí".

Ante la estupefacción de todos Paz Padilla insistía: "Ella sabe perfectamente lo que es, ella sabe de lo que estamos hablando. ¿Verdad, Pilar, que sabes de lo que estamos hablando?". Pero la también sorprendida Pilar Eyre no quiso entrar en el juego, o la encerrona, y contestaba de forma diplomática: "No sé a qué te refieres. No me acuerdo", pero lejos de dejar ahí la cuestión Padilla insistía: "Vamos a ver, ella sabe perfectamente de lo que estamos hablando, ¿somos tontos?".

No es todo. Otra noticia sacude de lleno a Sálvame y pone a punto de ebullición los pasillos de Telecinco. Gracias a la revista Lecturas ha trascendido el millonario sueldo de uno de los más polémicos y veteranos (pese a su juventud) colaboradores del programa, Kiko Hernández, que estaría percibiendo la friolera de 10.000 euros a la semana.

Según esta información, Kiko cobraría 900 euros por cada colaboración en Sálvame diario". Además de eso, el colaborador trabaja en más espacios y ese no sería su único sueldo. Según la publicación: "A grosso modo, por Sálvame y Sábado Deluxe podría estar cobrando unos 250.000 euros anuales. Mientras que sus otras ocupaciones le supondrían otros 100.000 euros anuales más".

