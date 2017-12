El coscorrón de Wyoming a Rufián por ser el pésimo estudiante chulo y déspota de la última fila

Es lo que pasa cuando intentas dártelas de culto y no le has dado un repaso a los apuntes, que traes a colación a Copérnico o a Galileo, y al final alguien te mete un coscorrón porque lo que has dicho es una barbaridad.

Fue fantástico que esta metedura de pata le ocurriera a Gabriel Rufián, que aunque ya sabemos que sin sus cacharritos se diluye como un azucarillo, así resulta más ridículo verle intentando impresionar con su tupé y sus gestos de chulito. Rufián sin cacharritos se disuelve como un azucarillo: acorralado en TV por sus propias incoherencias.

El equipo de 'El Intermedio' recogió unas palabras del portavoz de ERC en el Congreso en una entrevista de 'El País' hablando de los exconsellers apresados y su defensa ante el Supremo, y Wyoming fue el encargado de ponerle una equis gigante en la lección:

Rufián: "Nosotros no comentamos mucho la autonomía personal y las defensas legales de cada cuál, pero nos recuerda un poco a los juicios de Galileo Galilei, en los que se le pedía que declarara y confesara que la Tierra era plana. Solamente les falta pasearles por Madrid con una carroza".

Wyoming: "A Galileo nunca le exigieron que dijera que la Tierra era plana, sino que se retractara en su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del sol".

A Rufián se le hace el cerebro un lío al hablar de presos políticos.