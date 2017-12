Bustamante la monta en público y desata la preocupación por su aspecto físico

Ocho meses después de que se hiciese pública su crisis sentimental, Paula Echevarría y David Bustamante aún no han aclarado su situación. Hay quién ve claro un divorcio que no llega, y otros aún mantienen la puerta abierta a la reconciliación de la pareja. Esta incógnita hace que sigan siendo muy perseguidos en cada aparición pública, una situación que cada miembro de los conocidos como los Beckham españoles ha decidido afrontar de una forma diferente. Por una parte, la actriz atiende a los medios en cada acto público si bien sus respuestas se limitan a afirmar que no hay novedades; mientras que el cantante se decanta por un férreo silencio.

Los últimos acontecimientos relativos a la custodia de su hija para estas Navidades y las preguntas a Bustamante sobre este asunto han hecho que termine con su silencio de una manera poco diplomática, según recoge ESdiario.

Al parecer, David Bustamante, en un principio, quería que la menor pasase la Nochebuena y la Navidad junto a él y su familia. Pero este deseo chocaría frontalmente con las intenciones de Paula Echevarría, que sería ella la que querría pasar esas fechas junto a la pequeña y su familia. Finalmente, Paula Echevarría se habría impuesto frente a David Bustamante, y la menor pasará Nochebuena con los Echevarría, y fin de año con los Bustamante.

El cantante fue abordado por la calle y, ante preguntas de la prensa en las que le interrogaban sobre por qué no aclaraban su situación públicamente para que se acabasen las especulaciones, Bustamante estalló: "No tengo ninguna obligación de contestarte ni a ti ni a nadie, son cosas mías, de mi vida personal. No decís una verdad ni al confesor", aseveró, en un gesto que evidencia que no está pasando por un buen momento, tal y como refleja su cambio físico. De hecho, podría haber engordado alrededor de 12 kilos desde que estos problemas se hicieron públicos.

