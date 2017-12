Dani Mateo reparte carnets de 'progre' y se los rompen: da por hecho que una señora lo miró mal porque era muy de derechas

Los prejuicios de Dani Mateo, a escena. El bufón de Wyoming, famoso por intentar hacer reir, en función de la inspiración de sus guionistas, en el programa 'El Intermedio' de laSexta, es un verso libre en Twitter--Dani Mateo, la mano derecha de Wyoming, 'sale del armario' y se declara independentista--.

Y como tal, así se expresa, con tuits que a la postre se le vuelven en contra. En esta ocasión, Mateo, catalán él, y con carnet de 'progre' -¡faltaría más!- ha colegido, porque él lo vale, que una señora lo miró mal por la calle porque la susodicha debía ser de derechas--Dani Mateo saca pecho por quedar absuelto por su chistecito sobre el Valle de los Caídos y en Twitter se lo parten--.

Sí, sí, como lo oyen. La ideología ya es motivo de peso para mirar con desagrado al contrario si nos cruzamos con él. Son los prejuicios de esta nueva hornada de comunicadores, expertos en repartir carnets de demócatas o de malos españoles según toque el día.

Hoy una señora - supongo que muy de derechas - me ha mirado con tal cara de asco que he tenido que comprobar que no estaba masturbándome en plena calle.