Jorge Javier Vázquez lucha contra su 'crisis existencial' con el culo al aire en las Maldivas

Lo intenta arreglar Jorge Javier Vázquez a su estilo: panza arriba y con el culo al aire.

Hace sólo unos días que el presentador confesaba haber atravesado un proceso depresivo en el que llegó a perder la ilusión por la vida.

Ya superado, una de las conclusiones a las que llegó fue que debía cultivar su lado espiritual y reconciliarse con su idea de la muerte, algo que ha decidido llevar a cabo en un lugar de lo más exótico: las Maldivas.

Alejado del mundanal ruido pero rodeado de los mayores lujos. Así está atravesando Jorge Javier Vázquez su crisis personal más profunda.

A sus 47 años, la estrella de Mediaset ha confesado que cultivar su faceta laboral le hizo descuidar la espiritual y, dispuesto a hacerlo sin más dilación, ha viajado a las Maldivas, según publica Okdiario.

Allí, rodeado de palmeras y observando las cristalinas aguas del Índico, podrá conectar con su Yo Interior.

Eso sí, la meditación no le va a salir barata, porque sólo los billetes de avión ida y vuelta al paraíso isleño no bajan de los 1.500 euros por cabeza y, aunque no se ha confirmado si el presentador ha viajado solo o acompañado, intuimos que un viaje de semejantes características se disfruta más al lado de una pareja.

Seguro que él ayuda a Jorge Javier a reflexionar acerca de la idea de la muerte, algo que ha preocupado al periodista en los últimos meses, y a encontrar una senda que llene su corazón y no sólo su bolsillo: