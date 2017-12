Belén Esteban informa a Toño Sanchís de que ya tiene la notificación del embargo

Novedades en la batalla judicial de Belén Esteban y Toño Sanchís. Según ha podido saber Joaquín Prat, el juez ha decidido ejecutar la sentencia que condenaba al representante, con lo que se llevaría a cabo el embargo de su casa. Toño niega tener conocimiento de todo esto y Belén Esteban, desde ‘Sálvame', ha apuntado: "Lo tienes, basta ya".



Belén Esteban cree que a Toño Sanchís le falta comunicación con su abogado. Así lo ha dicho tras ver unas imágenes en las que Joaquín Prat le decía a su exrepresentante que, según ha podido saber, el juez va a aplicar la sentencia y, por tanto, ejecutaría el embargo que recae sobre su casa tras el conflicto judicial con Belén Esteban.

Toño negaba que su abogado le haya notificado nada y Belén a su exrepresentante: "Lo tienes, basta ya". Además, ha dejado claro que ella no quiere ni sus coches ni su casa: "Yo quiero mi dinero, es lo único que quiero", según recoge Telecinco.



Por otro lado, Toño Sanchís ha anunciado demandas contra Belén. En ‘El programa de Ana Rosa' le preguntaban si tras perder una batalla judicial le sigue apeteciendo ir a los juzgados y su respuesta es que eso le apetece más que ver a Belén bailar. El 'zasca' de Belén no ha tardado en llegar desde el plató de ‘Sálvame': "Cuando bailaba en ‘Más que baile' y te quedaste con el dinero que no era tuyo bailaba fenomenal". (Ver vídeo)

VÍDEO DESTACDO: Así defendía Toño Sanchís en un juicio a Belén Esteban cuando eran amigos