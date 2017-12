Cabreo épico de Esther Arroyo con Alonso Caparrós por confesar su noche de sexo

Todo sucedió hace unos días, cuando Alonso Caparrós (47) acudió al plató de Sálvame para hablar sobre la nula relación que mantiene con su familia y aprovechó para confesar que había tenido una aventura con una mujer despampanante que le dejó huella. "Salimos de juerga una noche y en un determinado momento mi amigo me dijo, dice que vayas. Y fue una noche de esas que las sábanas se te meten por el recto", contó ante la sorpresa de los colaboradores. Él no quiso desvelar el nombre de la mujer antes de tener su permiso para hacerlo público pero a Kiko Hernández se le escapó: "Déjame el teléfono de Esther Arroyo que la llamo yo".

La actriz ha enviado un durísimo mensaje al presentador después de que éste desvelara que tuvieron un affair en el pasado. Él no entiende la actitud de su ex: "Me mandó un mensaje muy correcto pero muy duro, quiero pedirle disculpas públicamente, aunque no estoy de acuerdo con este enfado tan gordo", según recoge Informalia.

