'First Dates' La cita con menos química de toda la historia del programa

Rubén cumplía el máximo requisito de Arkaitz: tener los ojos claros, aunque con trampa ya que lo consigue gracias a unas lentillas. La primera impresión ha sido mala



A Arkaitz le vuelven loco los ojos claros y Rubén los tiene (al menos con las lentillas puestas) pero ni esto ha sido capaz de solucionar o irremediable: la química entre ellos no existe en absoluto. La primera impresión no podía haber sido peor y el silencio no ha hecho sino aumentar una tensión que se podía cortar, según recoge Cuatro.

Sin apenas temas de conversación, han descubierto que tienen en común su amor por los animales. Pero poco más: no piensan lo mismo sobre el amor y tampoco sobre la vida.

En cuanto ha podido, Arkaitz se ha escapado al baño para contarle a alguien el encuentro: "Le faltan las uñas postizas amor, no tenemos prácticamente nada en común", ha resumido. De hecho, ambos han olvidado hasta el nombre de su cita. Por ello, tenían muy claro que no quieren volver a verse, al menos en el aspecto amoroso.(Ver vídeo)