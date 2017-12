‘OT’: Alfred muy criticado por hacer “cositas” de noche con Amaia y saltarse clases por la mañana

Alfred está en boca de todos. Los concursantes de OT han criticado con dureza al catalán, uno de los favoritos del programa, por saltarse la clase de deporte de Magalí este jueves por enfermedad. Sus compañeros lo han puesto en duda, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles por la noche Alfred ya había avanzado que a la mañana siguiente no iba a acudir a clase "porque sé que estaré enfermo".

"A mí tampoco me apetecía ir a clase de Magalí, pero es lo que hay", ha dicho Nerea. "Si nos quedamos todos en cama... esto no puede ser", ha añadido Miriam. "Te va a doler igual en cama que corriendo", ha opinado Roi. "Te debes presentar en clase y que sea la profesora la que te diga que te vayas", según recoge Ecoteuve.

El más explícito ha sido Raoul, que ha asegurado que tiene "cuentitis aguda" y ha reprochado que se dedique a "hacer travesuras de noche" y no vaya a clase por la mañana porque "está malo". "Si fuese mi hijo, le daría una hostia... si me sale vago, quiero decir. No lo digo por nadie", ha dicho Raoul.

