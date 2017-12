Rosa: "Con cuarenta kilos más, ligaba más que ahora"

Rosa López se ha sentado en el plató de 'Sálvame' para conceder su entrevista más personal. La artista se ha sincerado con los colaboradores sobre los detalles más íntimos de su vida contándonos, por ejemplo, que se inscribió en una web para ligar. Además, nos ha hablado de su trayectoria profesional y ha negado haber sufrido una mala gestión económica.



En su entrevista más sincera en 'Sálvame', Rosa ha admitido que se abrió un perfil en una web para ligar pero que no le funcionó. La cantante ha relatado que decidió probar suerte a ver si conocía a alguien interesante: "Me puse una foto de rubia, medio borrosilla a ver si funcionaba...pero nada, no hubo feedback", según recoge Telecinco.

A lo largo de los años, la cantante ha experimetnado un cambio y asegura que está bien sola, aunque no se cierra al amor. Además, nos ha confesado: "con cuarenta kilos más".



Además, la artista se ha sincerado con los colaboradores y ha confesado que a veces tiene la sensación de que la gente la tiene demasiado prejuzgada: "La gente te ve más débil de lo que eres y no soy ni tan débil, ni tan pobrecita...soy una persona más en este planeta que intenta aprender todo lo que puede", ha dicho la cantante.(Ver vídeo)