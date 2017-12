¿T5 está planeando sustituir 'MyHyV' y 'Cámbiame'?

No es ningún secreto que 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Cámbiame' están debilitando los mediodías de T5. Ambos programas están de capa caída y puede que la cadena esté planeando darles el finiquito para siempre.

Llevamos tiempo anunciando que 'MyHyV' está en las últimas. Los cambios que ha sufrido el show en los últimos meses- han creado un reality con todos los tronistas conviviendo en una casa- no han dado el resultado que se esperaba.

Algo parecido le está pasando a 'Cámbiame'. Según informó Vanitatis, Telecinco planea dinamitar el programa, dándole un giro radical, cambiando a los coaches y a la presentadora.

Pero ha habido un último giro de guion. Según reveló, Rocco Steinhäuser en 'Versió Rac1 el 5 de diciembre de 2017:

La cadena ha puesto en fase de producción un programa de cocina de tira diaria y que irá previsiblemente los mediodías

Al parecer, este nuevo espacio culinario ha sido encargado a la productora Mandarina pero todavía está en fase de preproducción y necesita ser aprobado por la cadena.

El caso no es si se llega a realizar este nuevo proyecto o no. La noticia es que T5 está pensando ya en retirar 'MyHyV' o 'Cámbiame' (o ambos). Eso sí, ya han intentado antes probar suerte con la cocina y no les ha funcionado.