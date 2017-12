'Sálvame': Toño Sanchís arremete como una fiera contra Kiko Hernández

A más bronca, más audiencia y más posibilidadades de que el capo Paolo vasile siga contando contigo. Y en consecuenbcia, que sigas cobrando por hacer el frikie en Telecinco, como ha entendido muy bien el ahora apaleado Toño Sanchís.

El ex representante de Belén Esteban ha cargado con dureza contra el tertuliano de Sálvame después de que éste informara sobre una presunta infidelidad suya a su mujer, Lorena. Toño aseguró que contestará a la noticia de Kiko por medio de la justicia.

Hace unos días, Hernández se dirigió a la cámara en el programa de Telecinco y realizó una fuerte acusación contra Sanchís:

"Preocúpate de lo que hiciste en un hotel mientras Jimmy Giménez-Arnau estaba haciendo un bolo. ¿Con quién estabas tú en el hotel? ¿Qué estabas haciendo? ¿De quién estabas tú acompañado en ese hotel? ¿Por qué no se lo cuentas a Lorena? ¡Dile ya la verdad!".

Ahora, Toño ha salido al paso de estas informaciones y ha asegurado que tomará medidas legales contra él desde el programa radiofónico MorninGlory:

Sanchís explicó que ampliará "la demanda que ya tiene interpuesta".

Durante su intervención en el programa, el ex concursante de GH VIP aprovechó para sacar a relucir los trapos sucios de Kiko, al que calificó como "el menos apropiado para dar lecciones de nada", ya que "ha sido condenado a cárcel" y que emplea "artimañas dentro de la televisión".

El ex representante también informo de que sus padres "van a tomar medidas y tendrá respuesta en un juzgado" después de que el tertuliano dijese que Toño se había inventado que estaban enfermos.

"Me parece alucinante que este señor, Kiko Hernández, me dé a mí lecciones de moralidad, de ética y de buenas maneras (...) Fue demandado, juzgado y sentenciado por apropiación indebida de un dinero que no le correspondía y que ha sido por ello castigado por la justicia".