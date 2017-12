‘First Dates’: Rosa se compara con Angelina Jolie, pero no por lo que piensas

Rosa (21 años) estuvo el año pasado en el programa y, desde aquel momento hasta ahora, le han pasado muchas cosas.

"Tengo la misma mutación genética que Angelina Jolie, que aumenta mucho la posibilidad de tener cáncer, según recoge Cuatro.

Por eso, me he quitado los dos pechos, para evitar tener cáncer de mamá y estoy muy contenta de haberlo hecho. Esto sólo me ha traído cosas buenas, me he olvidado de mis complejos y ahora valoro otras cosas", ha dicho, y nos ha emocionado. (Ver vídeo).

Definitivamente, éste ha sido un año muy importante para Rosa. A pesar de tener sólo 21 años, se ha operado los dos pechos ante las altas probabilidades de padecer un cáncer de mama y ahora se los está reconstruyendo. Así mismo se lo ha contado a Quique, que ha valorado en ella lo "valiente" que es, ¡y parece que la cita les ha salido perfecta!