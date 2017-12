Jorge Javier Vázquez pilla un cabreo sarraceno con Rubén por acusar a 'GH' de manipulación

El cabreo era impostado, pero estos de Telecinco se las arregñan para hacerlo parecer más real y más enconado que una batalla contra corsarios sarracenos.

Gran Hermano Revolution celebró este jueves 7 de diciembre de 2017 su semifinal organizando un 'debate a 7' en el que se pusieron todas las cartas sobre la mesa de cara al desenlace que tendrá lugar el próximo jueves 14 de diciembre.

Para repasar los momentos más destacados de su paso por el reality, el programa enseñó a los concursantes varios vídeos de sus conflictos más polémicos.

Y uno de los momentos más esperados por los fans del concurso llegó cuando Hugo descubrió la traición que le había hecho Rubén junto a Maico hace varias semanas cuando decidieron alejarse de él.

En las imágenes, el gallego y el italiano no paraban de criticar al urugayo, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

"No ha habido motivos para que hicieran lo que han hecho, yo no he hecho nada contra Rubén".

"Me parece muy sucio meter mierda así. No estoy hambriento de ese maletín como lo están ellos. Es un demagogo".

Rubén, por su parte, no encontró mayor defensa que criticar a la organización del reality acusándola de manipular los vídeos para dejarle a él en mal lugar:

"Esto me parece que se me quiere dejar de que he sido yo el que se ha separado de Hugo. Eso no fue así".

Fue entonces cuando Jorge Javier explotó o hizo que explotaba, contra el concursante por poner en cuestión al programa:

"Me parece extraño que después de tantas ediciones, cuando no os gustan los vídeos os quejéis. Cuando os favorecen no os quejáis".

"Es que se pinta una cosa que no es así", trató de decir el gallego.

"Si sigues así me voy a tener que enfadar porque estás dudando del gran equipo que hace los vídeos del programa", le advirtió el Rey de la Telebasura, pidiéndole que no siguiera "metiendo la pata".