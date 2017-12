Toño Sanchís amenaza a Belén Esteban con un arsenal de demandas

Toño Sanchís ha hablado en ‘El programa de Ana Rosa' acerca de la demanda que interpondrá contra Belén Esteban y ha lanzado un aviso:

"Es la primera de unas cuantas demandas en las que se está trabajando", según recoge Telecinco.

"Creo que la demanda en la que se está trabajando y que hoy leeré creo que va a dar mucha luz", ha dicho. (Ver vídeo)

‘Novedades no hay ninguna, que cuente que fue al juzgado a pedir que me embargaran mis coches y el juzgado dijo que no', comentó Toño desde Viva la Vida despreocupado y muy convencido de sus palabras. Además, no solo negó la información contada por Belén, sino que también anunció una demanda a la colaboradora. ‘Esta semana va a recibir una demanda por mi parte, según recoge Hola!. Esta demanda es una de las primeras demandas que va a recibir, ya está terminada y se hará una acto de conciliación', afirmó el representante sin querer aclarar los motivos. ‘A mi esta señora me ha estafado profesionalmente, sentimentalmente y emocionalmente. Me ha estafado', dijo indignado desde el plató del programa conducido por Toñi Moreno el representante.