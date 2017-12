TV3 ridiculiza a Cospedal rompiendo carteles electorales y amenazando con aplicar otro 155

Con frecuencia para justificar el sesgo independentista de TV3 hacen referencia a los sesgos de Telemadrid de hace unos años o de TVE, pero la basura sin talento suele ser inofensiva de cara a los espectadores y es la basura con talento, como la que representa el programa ‘Polonia' de TV3, la que puede causar más daño.Un tertuliano de TV3 insinúa que la Guardia Civil provocó la destrucción de sus propios coches

Los indiscutiblemente geniales actores que pastorea el sectario independentista de Toni Soler siguen entregando a la causa independentista/victimista introduciendo sus consignas en un programa ‘camuflado' de humor.



En el programa ‘Polonia' de este 7 de diciembre de 2017, el primero que se emite en plena campaña electoral, apenas acababa de comenzar cuando aparecía Dolores de Cospedal , secretaria general del PP, arrancando los carteles independentistas y rompiéndolos en cachitos. "¡Esto, fuera, que estas elecciones son sólo para constitucionalistas!".Habrá campanadas de odio en TV3: las dará un humorista que llamó "panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda" a los españoles

Cospedal mira al público amenazante y dice "si votáis mal, volveremos a aplicar el 155". No es una novedad, 'Polonia' lleva un tiempo muy obsesionada en presentar a los políticos constitucionalistas como unos represores contra todos los que no piensan igual que ellos: en el programa de la semana pasada Soraya Sáenz de Santamaría arrancaba carteles independentistas de los balcones mientras cantaba vestida de ‘Frozen' "Déjalo", pero es que hace un par de programas era Rajoy el que ordenaba que retiraran banderas catalanas a porrazos. El presidente de Freixenet incendia TV3 dando leña a Puigdemont y alabando el 155

¿En base a qué todos esos gags? ¿Acaso han hecho algo los constitucionalistas para impedir que los partidos independentistas se presenten o hagan campaña? Se nos dirá que es humor... ¿Pero entonces, por qué no en el otro sentido? ¿Por qué no un gag de un Puigdemont, una Marta Rovira o los de la CUP rompiendo banderas españolas o quemándolas (y habría base para hacerlo, dado que lo han hecho alguns de sus partidarios en las Diadas)? Pero no, para TV3 los únicos que rompen banderas y símbolos de ideología contraria, son los constitucionalistas.Pilar Rahola se revuelca aún más en el fango separatista dando la jeta por el insultador oficial de TV3

Puigdemont, Artur Mas y toda la tropa nunca son presentados de manera intolerante o agresiva contra los que no piensan como ellos. Sistemáticamente han presentado a los seguidores del unionismo como una panda de violentos agresivos y rodeados de banderas rojigualdas (la bandera nacional sólo salen en los programas de humor de TV3 cuando es para acompañar a los fachas, en este último programa un nazi aparecía durmiendo con un colchón con los colores de la bandera constitucional española).Pilar Rahola se revuelca aún más en el fango separatista dando la jeta por el insultador oficial de TV3

En cambio los seguidores independentistas siempre son presentados como gente afable, divertida y muy tolerante y demócrata. El mensaje que quiere ‘calar' el programa es claro: Independentismo = pacífico tolerante, España = represión anticatalana. Es ese nivel de sectarismo del talentoso programa lo que asquea.

Xavier García Albiol sigue siendo presentado como un catalán anti-catalán, machista y clasista que se dedica a maltratar a su secretaria pidiéndole que se vaya a planchar y lavarle la ropa.

Tampoco Pablo Iglesias se libró de las burlas de la televisión pública, el líder de Podemos era presentado como una decepción y falsa izquierda por no apoyar el independentismo. Tras haber zurrado con sus mofas a Pedro Sánchez y a Iceta ahora van a por él, porque para TV3 sólo eres de izquierdas si apoyas la independencia de Cataluña, como saben izquierdistas de larga trayectoria como Artur Mas o Carles Puigdemont.

El otro gag que merece ser señalado era uno en el que Toni Soler ajustaba cuentas con la pobre Marta Rovira por haber sido machacada en el debate de ‘Salvados' frente a la malvada Inés Arrimadas. Un médico abroncaba a Marta Rovira por no tener capacidad de reacción y acababa siendo él, quien replicaba a Arrimadas que se iba de la consulta humillada, frente al gran médico que representaba la sensatez (la ‘sensatez' en el idioma de TV3 es culpar a los constitucionalistas de represión y todos los males de la patria).

Se entiende que Toni Soler esté jodido por los datos del CIS y últimamente le esté arreando a Arrimadas con frecuencia tras haberla ignorado durante años (primero la sacaron como una mujer-marioneta de Albert Rivera y ahora sale siempre de pija arrogante haciendo gesto de ‘pavoneo' con las manos... ¿harían ese tipo de gags si fuera hombre? ¿Dieron ese trato a alguna de las otras mujeres que han ocupado puestos políticos relevantes en Cataluña? ¿Lo hubieran hecho con Marta Pascal?) Aún esperamos que hagan algún gag con Nuria de Gispert pidiendo a los catalanes no indepes que se ‘larguen' de Catalunya. Pero va a ser que no.

Lo más patético de los guiones de Toni Soler es que para justificar la victoria de la ‘malísima' Arrimadas en el debate de La Sexta tengan que meterse con la pobre Marta Rovira asegurando que esa victoria fue únicamente porque Rovira es una incapaz. Eso no se debería hacer entre coleguis indepes, Toni.

Tiene gracia que los de TV3 no se plateen la posibilidad de que Inés Arrimadas ganara el debate porque a lo mejor alguna de sus ideas podían convencer más que las de Rovira, pero si TV3 fuera equilibrada, no sería TV3.