El gran susto de Tania Llasera con su pequeña hija

"En 22 meses que va a hacer Pepe jamás he ido a urgencias con el. Con Lucía ya llevo 4 visitas a urgencias (tose Tania) y claro esto que tengo yo se lo he pegado a Lucia, Pepe me lo pegó a mi de la guardería yo se lo debí pegar a Lucia y a la cuarta visita a urgencias la han ingresado, tiene bronquiolitis... se ahogaba..." Asi se manifestaba Tania LLasera hace unas semanas, añadiendo que "Suerte que mi chico y yo somo autónomos, sino no sé como podríamos organizarnos"



Así se manifestaba Tania Llasera hace unos días, mes y medio después del nacimiento de Lucía. La pequeña era ingresada en la UCI por una bronquiolitis grave. Ahora Con la pequeña ya recuperada, la presentadora cuenta cómo le ha afectado la enfermedad de su hija y cómo le ha cambiado su perspectiva de la vida. "Me ha cambiado para siempre, no volveré a ser la misma, no volveré a dar por sentado la salud de mis hijos ni vuelvo a quejarme de nada", según recoge Exclusivadigital.



"Al final ha estado dos semanas ingresada. La bronquiolitis fue a peor, muy grave, una semana en la UCI que fue lo peor que he vivido en mi vida. He llorado como nunca. No volveré a ser la misma, mi vida ha cambiado. No volveré a ser la misma. No volveré a quejarme literalmente de nada.. Estamos esperando el alta ya"

