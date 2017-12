'El Mago Pop: 48 horas con…”: Kiko Rivera abre su ‘mágica’ vida al Mago Pop

Fenómeno mediático, cantante y DJ. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja y uno de los rostros más reconocibles de nuestro país, es el próximo rostro famoso que se dejará hipnotizar por la magia de Antonio Díaz en ‘El Mago Pop: 48 horas con'. El programa producido por El Terrat en colaboración con DMAX nos descubrirá, entre juegos y sorpresas del Mago Pop, cómo la vida cotidiana de Kiko Rivera está fuertemente ligada a su familia y amigos. Y,casi siempre, en torno a una mesa con buenas viandas y muchas risas. Por eso, la nueva entrega de ‘El Mago Pop: 48 horas con' que se emite el domingo 10 de diciembre a las 21:30 horas será una de las más divertidas e imprevisibles de la temporada, además de una de las más emocionantes.



Durante dos días completos, el mago y el DJ visitarán los lugares de Sevilla, Chiclana (Cádiz) y Madrid más frecuentados por Kikoy aprovecharán los viajes y los momentos entre juegos de naipes y trucos de magia para charlar sobre cuestiones trascendentales de la vida de Rivera como la música y sus procesos creativos, la paternidad y los buenos momentos que está disfrutando junto a su hija de dos años, los recuerdos que conserva de su padre, los inconvenientes de la fama y el peso de sus amigos en su vida, según recoge Exclusivadigital.



"He querido participar en el programa porque soy seguidor de El Mago Pop, siempre me han encantado las cosas que hace, y tenía muchas ganas de vivirlo en primera persona. La magia es algo que a todos nos gusta y ha sido un auténtico placer formar parte del programa", asegura Kiko Rivera sobre su participación en ‘El Mago Pop: 48 horas con'. Kiko, que se confiesa admirador y gran seguidor de Antonio Díaz, afirma sobre su experiencia en el programa que "han sido dos días muy especiales. He podido vivir qué es la magia, el ilusionismo, y me llevo muy buen sabor de boca".



Esta experiencia mágica comienza en Sevilla, donde, mientras comparten un desayuno,Rivera le manifestará su admiración a Díaz, quien logrará conmoverle con un juego de adivinación en el que hará aparecer sobre una taza de café, una de sus fotos preferidas: un retrato familiar en el que aparece Kiko de bebé junto a su madre, Isabel Pantoja y su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri'. A continuación, se dirigirán a Chiclana, en Cádiz, para compartir una barbacoa con algunos de los mejores amigos de Rivera. Entre bromas, chistes, palmas y chicharrones, el Mago Pop dejará a todos con la boca abierta haciendo desaparecer el teléfono de Kiko Rivera, que comenzará a sonar en el interior del objeto más insospechado.Después, regresan juntos a Sevilla para reunirse con el manager de Kiko, Francisco Sánchez Simón ‘Fran', que asistirá a un momento increíble: Antonio se traga un caramelo que, un segundo después, extraerá atravesando su cuello y acabará colgando del cable de unos auriculares.



En la segunda jornada, durante el trayecto en AVE entre Sevilla y Madrid, Rivera reflexiona sobre las bondades de vivir en Andalucía, haciendo especial hincapié en su clima, su comida y "su buena gente", el Mago Pop le sorprenderá de nuevo con un juego de tele transportación. Una vez en la capital, Antonio Díaz prepara el gran truco final que ha preparado para dejar al DJ con la boca abierta. Un espectacular número que el joven mago ha adaptado especialmente para sorprender a su invitado de esta semana, que asistirá atónito ala aparición por arte de magia de un DJ que pincha la nueva canción del cantante.



‘El Mago Pop: 48 horas con...' ofrece su nueva entrega el domingo 10 de diciembre a las 21:30 horas en DMAX.

Fuente: Exclusivadigital

