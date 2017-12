El pastizal que quería mantener en secreto Belén Esteban y que ahora ve la luz

Belén aparece, aproximadamente, tres veces a la semana en el programa de las tardes, mientras que prácticamente siempre está entrevistando en Deluxe. Por cada aparición en la versión diaria, a Belén Esteban le engrosan unos 800 euros, aproximadamente, mientras que por el Deluxe, unos 1.500 euros el programa. Con esto, el suelo de Belén Esteban, de parte de Sálvame, sería de unos 15.600 euros al mes.

Esta es una condición muy especial -continua la citada información- dentro del universo Telecinco. Todos los colaboradores tienen un contrato con la productora del programa. Sin embargo, Belén Esteban tiene contrato con la cadena, de ahí que su foto luzca en el pasillo de los afortunados presentadores. Esto lo que le permite es, sin permiso de la productora, poder acudir a cualquier otro programa de Mediaset España por petición de sus jefes, según recoge ESdiario.

Y es que a Belén, este 2017, la hemos podido ver en una gran cantidad de platós de la cadena de Fuencarral. Unas apariciones que también han repercutido en su bolsillo de manera muy directa. Ofreciendo entrevistas o colaborando en otros formatos, mientras su cartera no para de engordar.

El vínculo de Belén Esteban con Gran Hermano se materializó con su aparición en GH VIP. Desde entonces, no ha dejado de participar en los debates del formato, en calidad de colaboradora. Un puesto que, a pesar de los recortes sufridos en la edición dominical de esta edición, no ha tenido que abandonar la Esteban.

De media, el espacio a día de hoy dura unas dos horas aproximadamente, pero si tenemos en cuenta las altas horas de la madrugada en las que realiza (en directo), y siendo en domingo, a Belén no le caerían menos de 2.000 euros por cada aparición. Si son cuatro programas al mes, tenemos una cifra que ronda los 8.000 euros por su colaboración en GH Revolution: El Debate.

Junto a esto, también ha aparecido en dos ocasiones dentro de la casa este 2017. La primera, dentro de la edición de GH VIP, con motivo de una prueba semanal; y la segunda y más reciente, con motivo del encendido del alumbrado navideño en GH Revolution, por lo que también se embolsó una jugosa cantidad.

Cuentan además que cada año nos deleita con varias entrevistas en exclusiva en su programa de cabecera. El formato de los sábados de Telecinco ha contado en 2017 en varias ocasiones con Belén. Ha concedido tres entrevistas en lo que va de año. Por cada entrevista en Deluxe, se embolsa entre 20.000 y 30.000 euros. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 70.000 euros.

Además detallan otras entrevistas como la de Risto Mejide o la del programa de Toñi Moreno y exclusivas a revistas del corazón. Con todo ello, sin incluir photocalls ni cesión de su imagen a determinadas marcas, Belén Esteban se habría embolsado, en 2017, más de 700.000 euros, y todo esto a la espera de que la empresa de Toño Sanchís le reembolse los 600.000 euros que la juez de primera instancia ha apuntado que se le debe. Y es que a Belén Esteban se le podrá acusar de muchas cosas, pero no se le puede decir que no cobra bien por el trabajo que realiza: Casi 60.000 euros al mes. Trabaje o no, se ha embolsado en 2017 algo más de 2.000 euros diarios.

Fuente original: ESdiario/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Belén Esteban le cantó las cuarenta a Gabriel Rufián en 'Sábado Deluxe'