La pataleta de Juan Camus por no haber sido invitado a la gala navideña de 'OT'

Aunque Chenoa, Bisbal y Mireia han anunciado que no podrán estar en OT por problemas de agenda, faltaba por saber qué había ocurrido con Juan Camus. ECOTEUVE.ES se ha puesto en contacto con el cantante y su equipo ha asegurado a este medio que Juan "no va a hacer ninguna declaración por el momento".

No obstante, confirman que "a Juan no se le ha invitado a la Gala" y que desconocen "el porqué ha sido el único de los 16 que no ha sido invitado". El artista se habría visto sorprendido por este desaire después de que "tuviera la amabilidad de apoyar los castings" de la nueva edición de OT en Santiago de Compostela. "Lo hizo de una manera altruista para apoyar a Gestmusic y TVE en lo que hiciera falta con el nuevo formato", asegura su equipo en palabras a este medio añadiendo que desconocen "la razón por la cual se le trata de esta manera", según recoge Ecoteuve.

Por su parte, según Gestmusic, productora de OT, ha confirmado que Juan Camus no ha sido invitado por la elección de los temas que configurarán la velada.

"Se trata de una gala compuesta por duetos míticos de OT (y dos números grupales) y entre el repertorio que se ha escogido no hay ninguna canción en la que participara Juan Camus", explican desde la compañía a este medio. "Se ha tratado de revivir números musicales míticos con alguien que los hubiera cantado en OT1 junto a concursantes de OT 2017", defienden.

