La expresidenta maleducada Núria de Gispert vuelve a ladrar y echa encima del economista Gonzalo Bernardos a sus turbas independentistas

La aparición del economista Gonzalo Bernardos en el programa 'Preguntas Frecuentes' de la TV3 puso histéricos a los independentistas.

Ellos no se conforman con campar a sus anchas por la televisión pública catalana, la cual consideran suya, sino que encima se empeñan en acosar a los pocos que siguen atreviéndose a mostrar un mensaje diferente al 'oficial'--La endemoniada Núria de Gispert revela datos de la hija pequeña de Albert Rivera--.

Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, tejió un discurso demoledor sobre las consecuencias que la DUI, en un primer momento, y la consiguiente aplicación del artículo 155, después, tendrán sobre las arcas públicas catalanas--Núria de Gispert publica un tuit xenófobo contra Inés Arrimadas y le mandan a la mierda--.

Los indepes que me envían mensajes insultándome no son muy listos. Vuelvo a un dicho castellano: "Ladrán, Sancho, señal que cabálgamos". No obstante, como quiero que este twitter este lleno de personas educadas, los bloquearé en el momento que tenga tiempo (son muchísimos).