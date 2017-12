La última gran 'cagada' de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez se ausentó durante días de 'Sálvame' y de 'Sábado Deluxe' para tomarse una breves vacaciones con el fin de estar descansado de cara a la final de 'Gran Hermano Revolution'. El problema es que no avisó a nadie y el 9 de diciembre de 2017 se disculpó (con ironía) en directo.

El 2 de diciembre de 2017, Jorge Javier no presentó 'Sábado Deluxe' y durante la semana siguiente no acudió a sus dos citas en 'Sálvame'. Nadie dio explicación alguna de esta ausencia por lo que surgieron las especulaciones y los rumores.

Meses antes, el presentador también había faltado durante varias semanas a ambos programas producidos por La fábrica de la tele y entonces surgió el rumor de que Vázquez se había enfadado con sus jefes por tener que repartirse el pastel publicitario con el resto de presentadores de 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Dos ausencias en una temporada son muchas (sobre todo si tenemos en cuenta que su otro programa, 'GH Revolution', es un desastre en cuanto a audiencias), por ello, el sábado 9 de diciembre, Vázquez pidió perdón públicamente (aunque de manera irónica) por no avisar que se iba de vacaciones para afrontar mejor el final del reality de T5.

Prometo no volver a faltar en televisión sin avisar. Lo prometo. Siento profundamente no haber avisado. la próxima vez que no venga, avisaré para que no se monte ningún jaleo ni especulación. Tonto, tonto, tonto. No volverá a pasar.