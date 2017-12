Alba Carrillo: ¿Con un pie fuera de 'Sálvame'?

No hace mucho, en 'Sálvame' se amenazó a varios colaboradores con despedirles. Parecía que la tormenta (o tomadura de pelo) había pasado pero puede que no. El 11 de diciembre de 2017, la recién llegada Alba Carrillo fue advertida de que su comportamiento no era el apropiado para el programa. ¿Se la quitarán de encima?

Después de que saliera a la luz que Lydia Lozano y Terelu Campos podían ser despedidas de 'Sálvame', los directores del programa hablaron para el público y dejaron muy claro que aunque la sangre no iba a llegar al río, sí que habían notado a ambas colaboradora un poco ‘flojas' durante los últimos meses, por lo que les exigían más, mucho más.

Esto nos recuerda que todos los colaboradores de 'Sálvame' tienen que dejarse la piel cada tarde y los hay que no están por la labor.

El 11 de diciembre de 2017, Kiko Hernández comentó, entre bromas, que en publicidad había acudido al servicio médico. ¿El motivo? El alarmante silencio de Alba Carrillo en plató. Ella intentó excusarse de mala manera pero su compañero le advertió que a la cúpula no le gusta que esté tan callada...

Alba Carrillo ficha por 'Sálvame'

Entendemos que allí se va a hablar, de lo que sea, pero es injusto que amenazen así a la recién llegada y que Chelo García Cortés lleve años en ‘Sálvame' echando la tarde como si estuviera en su casa.

El caso es que Alba se puso ‘las pilas' y comenzó a criticar la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco:

Verdasco le tiene mucho cariño a Feliciano, pero Feliciano a él no tanto. Verdasco no tiene muchos amigos en el mundo del tenis.

Además , dijo que para ponerse el vestido de novia de Ana Boyer hay que tener el cuerpo trabajado. Y se ha señalado debajo de las axilas queriendo dar a entender que el vestido no le sentaba bien a la novia en ese lugar por no tener la piel tersa, lo que Alba achaca a la falta de ejercicio.