Bronca 'épica' entre Laura Escanes y la youtuber Soy una pringada en las redes

Pese a estar en plena luna de miel con Risto Mejide, la influencer permanece atenta a todo lo que sucede en torno a su figura en las redes sociales. Así, la joven se ha percatado del ataque que ha recibido por parte de la youtuber Soy una pringada y no ha tardado en contestarla, protagonizando una discusión en el espacio virtual.

Todo comenzó cuando Esti Quesada, como realmente se llama Soy una Pringada, respondió al comentario de una usuaria que le recriminó que no era una persona natural, sino que había creado un personaje ficticio para alcanzar la fama: "Sí amigas, lo de Youtube es un papel. Cuando acabo de grabar me quito el traje de gorda, me pongo un gloss natural y soy Laura Escanes", escribió la youtuber, según recoge Informalia.

Sí amigas, lo de youtube es un papel. Cuando acabo de grabar me quito el traje de gorda, me pongo un gloss natural y soy Laura Escanes. https://t.co/eA3hjiFW2H — Pringada (@soyunapringada_) 10 de diciembre de 2017

La esposa de Risto entró al trapo instantes después: "Ya te gustaría, bebé", dijo, despertando la ira en los fans de Soy una pringada, que tacharon a Escanes de "frívola y básica". Laura, entonces, respondió a las seguidoras de la youtuber: "Ser básica es pensar que me he metido con su físico por decir que ya le gustaría", sentenció.

Ya te gustaría bebe — Laura Escanes (@LauraEscanes) 11 de diciembre de 2017

Contigo ya no soy lugar, sino destino #Mía ❤️ #toelrrato #toelrratohoneymooners #MePodríaPasarLaVidaEscribiendoHashtags #Pesada Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 5:20 PST

