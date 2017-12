Bronca a grito pelado: Calleja saca de sus casillas al "fanático" abogado de 'Puchi' al preguntarle de dónde cobra

Como Carles Puigdemont, el expresidente de los catalanes, fugado de la Justicia española y ahora candidato a repetir como líder de no se sabe muy bien qué, no comparece ante los medios de comunicación no catalanes, le toca la papeleta a su abogado Jaime Alonso Cuevillas. Y claro, así pasa lo que pasa.

El letrado, no acostumbrado a las tertulias televisivas, va de refriega en refriega a poco que los periodistas y analistas le aprietan las tuercas. La última sucedió este 13 de diciembre de 2017 en 'Las Mañanas de Cuatro', y José María Calleja fue el púgil que primero pegó y generó el desencuentro:

Calleja: Esto de la vida monástica de Puigdemont y que no tiene libertad de movimientos en Bélgica me da ganas de llorar. ¡Si está cada día en un sitio! A mí lo que me llama a atención es el tipo apoyo que está teniendo allí; gente de la ultraderecha belga, gente que han tenido que cambiar el nombre de partido y redefinirse por xenófobos... Eso me llama la atención, que esté de la mano con esa gente. Pero que no tiene libertad de movimientos, a ver si nos puede aclarar de dónde a dónde no puede ir.

Abogado: Mire, yo discuto desde el rigor, no desde el fanatismo, por eso no voy a entrar al trapo.

Calleja: [Ríe] Bueno, fanatismo parece el suyo, por el tipo de planteamientos que hace.

Abogado: No, yo soy muy riguroso.

Calleja: El que no es riguroso es usted que no nos dice de dónde cobra.

Abogado: Porque soy prudente y no tengo ninguna obligación de decírselo; pero no he cobrado de dinero público.