El cariñoso dardo de Quique San Francisco a Pablo Motos

Enrique San Francisco visita el plató de «El Hormiguero», con entrada triunfal includa, una vez más. «¿Ahora puedo hacer lo que quiera?», preguntaba el humorista tras recibir la insignia de invitado platino. «Ahora puedes hacer lo que siempre has hecho y que no pase nada», le contestaba Motos. El humista llegó para promocionar el monólogo escrito por él que podremos disfrutar durante las próximas semanas en el Teatro Bankia Príncipe Pío de Madrid: «Ya no soy el que era».

En él, el humorista hace una reflexión sobre el paso de los años y de los acontecimientos que han marcado su vida y le han llevado a tomar la decisión de ser más formal, siempre desde su particular punto de vista y su característico sentido del humor. «En mi vida siempre he dado el espectáculo» y este es un ejemplo, según recoge ABC.

Pero también se llevó un sinfín de halagos de Pablo Motos: «Me has enseñado todo lo que sé y lo que ha hecho que esté en la televisión». Ya sabemos que Quique San Francisco no lleva muy bien eso de que le digan cosas buenas y no tardó en lanzarle un dardo a su amigo: «Mira donde has llegado y donde estoy yo. Tienes más juguetes que yo, tienes más dinero que yo... No sé cómo he llegado hasta aquí»

